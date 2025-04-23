涉偽造罷免連署書案 黃呂錦茹無保請回、北檢提抗告

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹無保請回，北檢提抗告。（資料照）

2025/04/23 05:30

〔記者吳昇儒、張文川、林欣漢／台北報導〕台北地檢署偵辦藍營罷免綠委吳思瑤、吳沛憶的連署書疑似偽造文書案，上週聲請羈押禁見國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、總幹事姚富文、書記長初文卿、第一區黨部執行長曾繁川等四人。台北地方法院十九日裁定初、姚兩人羈押禁見，黃呂及曾無保請回；北檢不服地院駁回黃呂錦茹羈押聲請，昨日擬具相關事由，提出抗告。台北地方法院表示，已收到抗告書並整理相關卷證送至高等法院。

對於北檢提出抗告，國民黨表示，只要和民進黨意見不一樣，就算沒有實質證據，檢方就是要聲押伺候，國民黨全力聲援黃呂錦茹，期待高等法院能守住司法公正防線，拒絕綠色檢調迫害。

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北檢掌握，罷免雙吳綠委的連署書有抄錄名冊情形，懷疑是黃呂錦茹主導，本月十八日清晨，依涉犯偽造文書、違反個人資料保護法等罪，嫌疑重大，且有事實足認有勾串、湮滅證據之虞，聲請羈押禁見四人。台北地方法院隔日清晨裁定姚富文、初文卿兩人羈押禁見，黃呂錦茹、曾繁川無保請回。

法官認為，卷內並無任何供述證據或客觀證據，可以佐證黃呂錦茹曾經手提議人名冊，不能因為黃呂是市黨部主委，就推論她指示或同意造假。此外，北院認定據檢察官所提證據資料，無法認定黃呂錦茹與姚富文、初文卿有共同偽造文書、違反個人資料保護法之嫌。

檢方已補強黃呂與幹部聯繫事證

北檢不服法院駁回黃呂錦茹羈押聲請，已擬具相關事由，昨下午提出抗告，曾繁川部分，不提抗告。據悉，北檢此次已補強黃呂與幹部之間聯繫的相關事證，並鞏固先前的證據內容。

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