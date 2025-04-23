罷免賴士葆二階達標 北市藍委剩徐巧芯

罷免國民黨立委賴士葆的公民團體「文山退葆」昨天宣布二階連署書已達法定門檻，成為第九個跨過二階門檻的罷團。（資料照）

2025/04/23 05:30

〔記者劉詠韻、何玉華／台北報導〕大罷免潮遍地開花，罷免國民黨立委賴士葆的公民團體「文山退葆」在深藍選區突圍，昨天宣布二階連署書已達法定門檻二萬四八三二份，成為第九個跨過二階門檻的罷團。北市罷免五名藍委，只剩第七選區罷免徐巧芯的「剷除黑芯」尚未公布。

剷除黑芯︰進三階沒問題 明公布

「剷除黑芯」發言人Roger表示，進入第三階段罷免投票沒有問題，明天將與雙和罷團、新店拔羅波、壢拔魯蛋、解玲行動、山除薇害、港湖除銹、微光花蓮等罷團一起召開記者會，立委沈伯洋、「剷除黑芯」領銜人曹興誠也會一起出席，同時公布「剷除黑芯」的連署件數，也希望為幾個告急的罷團加溫，呼籲大家出來連署通過二階。

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對於文山罷團宣布罷免賴士葆達標，賴士葆昨在臉書發文回應，他心中沒有絲毫感傷悲情的波瀾，而是鬥志昂揚的要對文山暨南中正的鄉親們說：「士葆早就預備好在等待這一刻，宣布要出征。」不信公理正義喚不回，只有千千萬萬鄉親好友出來投下「不同意罷免」，才能洗刷這些日子以來全身被髒水抹黑、抹紅的凌遲與羞辱。

日前罷團宣布已通過罷免二階門檻的立委，分別是國民黨北市羅智強、李彥秀、王鴻薇、賴士葆；桃園牛煦庭、涂權吉；新北葉元之、廖先翔以及台東黃建賓。

「文山退葆」昨強調，儘管已達二階門檻，安全份數為三萬兩千份，繼續衝刺中。

「文山退葆」發言人林老師受訪透露，他出身深藍家庭，也深知在深藍鐵票區文山區推動罷免並非易事，認為無論打國家安全牌或是潛艦、財劃法爭議都起不了作用，因此罷團一直主打民生社福。

林老師表示，賴士葆擔任立委超過廿年，儘管選前主打百萬補助解決少子化危機，但真相僅是口號喊得響亮，另民眾有感文山區容貌愈發老舊，電線地下化進度居全北市最慢，基礎建設嚴重落後，但長年佔據席次的賴士葆卻毫無作為。

罷團批賴 淪藍投票部隊橡皮圖章

林老師批評，賴士葆經常主張國會要公開透明，私下卻以輕蔑的口吻討論如何「從中央挖錢」；賴曾提國會改革，至今非但未實現，民眾有目共睹的國會反而充斥暴力野蠻的多數表決方式，並且變成附隨組織，淪為國民黨的投票部隊橡皮圖章，蒙眼亂刪凍結預算。

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