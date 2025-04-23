1381億預算 政院請立院全解凍 總預算、財劃法修正案 提釋憲

行政院長卓榮泰昨表示，今年度中央政府總預算案、「財政收支劃分法修正案」覆議案，行政院決定聲請釋憲。（記者塗建榮攝）

2025/04/23 05:30

〔記者劉宛琳、謝君臨／台北報導〕立法院上個月否決行政院所提出的今年度中央政府總預算案、「財政收支劃分法修正案」覆議案，行政院決定聲請釋憲。行政院長卓榮泰昨表示，行政院將提出釋憲；對於在野質疑各部會遲不送預算解凍報告，拖時間下鄉造謠喊窮，卓說，立法院既然這麼急，他已要求各部會全部送出，「請立法院短時間內全部解凍」。

民進黨立委林宜瑾在立法院院會質詢指出，針對被否決的覆議案，行政院有何救濟措施？卓揆表示，「我們不是承認這樣的審查預算是合法、合憲的」，行政院將針對預算案及財劃法的修法同時提出釋憲。

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解凍案多達1584項

針對預算解凍案遲未送入立法院，卓揆表示，今年解凍的問題出現在立法院審議預算之後，凍結案一共有一五八四項，但凍結金額立法院從來沒有宣佈過，行政院結算出來的凍結數是一三八一億元。

卓揆表示，解凍案分成三個項目，提出書面報告就可以動支的有一一六二項，金額只有一五四億元；提出專案報告後，經審查始得動支的有三七三項、金額三六六億元；其他特殊凍結項目有四十九項，金額最高八六一億元。

卓榮泰解釋，特殊的凍結項目分成三大項。第一，立法院要求執行要到一定比例後才能申請，例如執行卅％才能提出解凍案的有卅項；第二，解凍條件未達成的有十項；第三，解凍條件窒礙難行的，有部分是違法、違憲的，讓行政院無法達到的有九項。

卓並說，凍結這個項目在預算法上本來就備受爭議，但立法院既然這麼急，他剛才已經請主計總處算清楚最終的項目，確認後會要求各部會一律全送出來，「我們希望一律送出、一律解凍」。

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