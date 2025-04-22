罷免二階倒數 中市綠營議員籲市府禁查水表

台中市民政局長吳世瑋表示，查核絕對依法行政。 （記者蘇金鳳攝）

2025/04/22 05:30

民政局長︰查核不分政黨、依法行政 「絕對不會查水表」

〔記者蘇孟娟、蘇金鳳／台中報導〕大罷免二階連署即將進入連署查核階段，台中市長盧秀燕日前表示，涉及不實連署者被聲押，是打壓民主，「辦藍不辦綠」，多名民進黨議員廿一日質疑盧，依法究辦「組織性偽造文書」是還民主的公道，盧秀燕的說法是「政治干擾司法」，更憂心連署書送交「盧選委會」後恐被「查水表」；市府民政局長吳世瑋則強調，查核絕對依法行政，不會查水表。

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盧秀燕︰涉不實連署被聲押是打壓民主

議員林德宇指出，大罷免一階或二階連署查核，戶政事務所會根據連署人名冊清查身分證字號、出生年月日等是否正確，若有人刻意組織性操作幽靈連署，再交名冊給選委會轉戶政事務所查對，會增加戶政所業務量，累死戶政人員，這是企圖干擾罷免公正性，檢調本來就應依法究辦，但檢方偵辦這些組織性偽造文書的影武者，盧秀燕卻說是「打壓民主」，盧根本是「政治干擾司法」。

議員江肇國也質疑，同是罷免藍綠台中市立委第一階連署提議書，罷免藍委的中六罷團第一階死亡數零、中四區三人、中五區一人，但罷免綠營立委蔡其昌、何欣純各八十三人及六十六人，死亡連署數超乎常理，若中檢真的偵查，是針對異常地區調查，並非辦藍不辦綠，盧秀燕不要只用政治眼光看待司法辦案。

議員︰還民主公道 批盧政治干擾司法

議員張家銨也質疑連署名冊，明明會送戶政所查核除錯，盧秀燕卻指市府沒有權力查核，是刻意誤導民眾。

議員張芬郁、陳雅惠、謝家宜、陳淑華、陳俞融等人則說，不少人憂心二階連署名冊送交市選委會及戶政事務所查核後，等於送進「盧選委會」，恐被「查水表」。

吳世瑋回應說，針對罷免連署查核分工，由各戶政機關負責年籍、戶政資料的查對，選委會是負責確認字跡偽造或死亡連署等，台中市在查對一階提議連署時就不分政黨、依法行政，「絕對不會查水表」。

大罷免二階連署即將進入連署查核階段，綠營議員促市府查核連署書不查水表。（記者蘇孟娟攝）

罷免二階連署倒數，中四罷團志工表示，目前策略要協助中市罷團全達標。（記者蘇金鳳攝）

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