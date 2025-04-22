國民黨北檢外違法集會 警方28日傳朱立倫等3人

警方昨將通知書送到謝龍介的立法院辦公室。（謝龍介提供）

2025/04/22 05:30

〔記者王冠仁、林欣漢、林哲遠／台北報導〕國民黨主席朱立倫、發言人楊智伃、立委謝龍介等人號召群眾，在本月十七日晚間到台北地檢署外違法集會，台北市警察局認定朱等三人涉嫌違反集會遊行法，謝當天也涉嫌率眾拉倒警方架設的柵欄，涉犯妨害公務。轄區中正一分局昨天分別將三人的通知書寄出、送達，並要求他們廿八日上午十時到案說明。

警方指出，十七日晚上七度舉牌勸導、警告、命令解散，但朱等三人與現場群眾持續違法集會；謝龍介當晚也涉嫌號召群眾，拉倒警方在北檢外架設的柵欄、進入集會禁制區。

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據悉，警方在事發後報請檢察官指揮偵辦，同時整理相關影像、事證並進行文書作業，最終在昨天將朱立倫、楊智伃的通知書以掛號方式寄出，謝龍介則因為是立委，中正一分局於是就近將通知書送至其立法院辦公室。

內政部長劉世芳昨天在立院受訪說，台北市警察局長在台北市議會已經說得非常清楚，就是按照集會遊行法，提列名單首謀者包含朱立倫、謝龍介、楊智伃。

謝龍介則表示，他一向尊重公正的司法，但台灣的司法這兩年被扭曲得非常嚴重，近來傳出內閣即將改組，劉部長創下由內政部長指揮辦案的首例，可能是急於求表現，「那我就等著劉部長帶隊來逮捕，讓妳立大功。」

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