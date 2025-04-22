藍白峰會今登場》綠：對國家不忠 再開幾次高峰會也沒用

民進黨團幹事長吳思瑤指出，藍白若持續對人民、國家不忠誠，再開幾次高峰會恐怕也是緣木求魚，也都背離社會期待。（記者陳逸寬攝）

2025/04/22 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌今將舉行在野領袖峰會。立法院民進黨團幹事長吳思瑤質疑，高峰會本質到底是不是真的顧民生，還是搞政爭？或者是為了解救國民黨大罷免危機，想到其他手段，例如推動倒閣？她強調，若持續對人民、國家不忠誠，再開幾次高峰會恐怕也是緣木求魚，也都背離社會期待。

關於峰會議題，朱立倫表示，藍白將討論如何捍衛民主、司法改革，以及面對「反惡罷」、「戰獨裁」的策略與合作。民眾黨則發新聞稿表示，雙方將聚焦「美國高關稅對台灣之衝擊影響」、「司法正義與民主之捍衛」，集結不同黨派的眾人智慧，共商解決之道。

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「我們當然尊重。」吳思瑤昨受訪時質疑，高峰會本質到底是不是真的顧民生，還是搞政爭？福國利民還是禍國殃民？或者是為了解救國民黨大罷免危機，想到其他手段，例如推倒閣？

顧民生還是搞政爭？為救大罷免？

吳思瑤：倒閣和罷免總統是兩回事

吳思瑤說，在野黨在立法院「藍白合」早已是密不透風，在立院場域一再合作毀憲亂政，而在議場外的社會面向，「藍白合」則一起鬥臭司法。社會期待在野黨應該扮演好「忠誠在野黨」的角色，若持續對人民、國家不忠誠，再開幾次高峰會恐怕也是緣木求魚，也都背離社會期待。

此外，為挽救國民黨大罷免危機，台北市長蔣萬安拋出倒閣主張，朱立倫則稱倒閣是一個選項，主要是想讓總統賴清德下台。對此，吳思瑤認為，蔣拋出倒閣議題無比奇怪，難道他想回來當立委？吳也強調，倒閣和罷免總統是兩回事，朱不要因領導無方影響連任主席，就慌了、亂了。

吳思瑤說，大罷免要成功了，國民黨現在提倒閣，不曉得來不來得及？現在人民發動的大罷免已進入第二階段連署，在野黨若要強推倒閣，恐怕和公民意志做很大抗衡，要先過人民這關。所以倒閣此一議題，民進黨尊重在野黨，以不變應萬變；反倒是國民黨內部要好好整合，藍白之間政治盤算大不同，黃國昌買不買單，這是朱立倫的難題。

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