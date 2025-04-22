藍白峰會今登場 朱：團結多數 把民主還給台灣

國民黨主席朱立倫昨天表示，會與黃國昌共同商討美國關稅政策以及國內政治局勢等重大挑戰。（資料照）

2025/04/22 05:30

〔記者林欣漢、林哲遠、陳昀／台北報導〕國民黨主席朱立倫今日將攜手民眾黨主席黃國昌，共同舉行「把民主還給台灣：在野領袖峰會」。朱昨天表示，會與黃共同商討美國關稅政策以及國內政治局勢等重大挑戰，國民黨的目標是團結社會上的大多數力量，共同努力「把民主還給台灣」。

黨務人士表示，朱、黃會面地點在台北市南京東路四段兆基商務中心。朱會直球對決，直取中路，展現硬底子功夫，跟賴清德總統周旋。

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朱立倫指出，台灣社會持續內耗，檢察官也成執政黨對付在野的政治工具；面對自己無法掌控的國會，民進黨只有否定、罷免，意圖除之而後快。在國際局勢動盪的此刻，賴清德不思團結共商對策，反而在台灣內部找敵人。

朱立倫說，賴總統以及民進黨，以自己的政治正確為唯一判斷，非友即敵，動輒用司法手段、側翼組織消滅其他黨派，無視國會的預算、監督權力。這種作為，和大家反對的共產黨，又有什麼差別？

朱立倫表示，希望所有在意台灣民主、在意國家發展的民眾，四月廿六日一起到凱達格蘭大道參加「戰獨裁、反惡罷」集會遊行，用行動告訴執政黨，人民需要的政府必須有能力應對急迫的外在挑戰，內鬥內行，謀一黨之私利，必遭人民唾棄。

黨務人士指出，司法正義及國家機器踰矩，是共產黨才會做的事，民進黨現在就是「綠共」，朱立倫希望跟藍營對話，也爭取中間選民的對話，「綠共」也是小草可以共鳴的詞，讓在野極大化。

黨務人士說，朱立倫與黃國昌是在野領袖的結盟，為的是奠基叫板賴清德的底氣，進一步喊出「倒賴」，是街頭的火種；朱已掌握整體策略及節奏，不會因為黨內的選舉或倒閣聲浪，而有一絲一毫的遲疑。

黃國昌：盼賴能一起參與

「朱黃會」今上午登場，黃國昌昨受訪說，會議將全程公開直播，也誠懇呼籲總統兼民進黨主席賴清德能夠一起參與，若總統能參與，他相信是國家之福、社會之福，此刻正是立法院三個主要政黨坐下來會面的時候了。

據了解，在「朱黃會」同一時段，賴總統已有既定行程，因今天是「世界地球日」，賴將循例接見「第二十二屆全國NGOs環境會議環保團體代表」，聽取環團建言，無法出席藍白會談。

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