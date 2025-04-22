北市5藍委罷免案 可望全進第三階投票

台北市推動罷免五名國民黨立委的公民團體，都樂觀表示進入第三階段投票沒有問題。（記者陳逸寬攝）

2025/04/22 05:30

〔記者何玉華、劉詠韻、張軒哲、蘇金鳳、蘇孟娟、陳建志／綜合報導〕推動罷免國民黨新北市立委廖先翔的罷團昨宣布罷免份數通過二階門檻，將朝安全份數前進。北市、台中的罷團目前也正全力動員志工收集連署書。罷團評估，北市五藍委三階投票有望，台中六藍委罷團加緊衝刺，盼全部都跨過門檻。

台北市推動罷免五名國民黨立委的公民團體中，「大安搶搶滾─罷免羅智強」四月九日宣布連署書收件達二萬四千份、超過法定門檻，成為全台第一個通過罷免二階法定門檻的立委；「山除薇害」罷免王鴻薇團隊在四月十二日接力宣布收到逾三．五萬份連署書，「港湖除銹」罷免李彥秀團隊在四月廿日宣布突破四萬份，都已經跨越二階的法定門檻，持續朝安全門檻邁進。

請繼續往下閱讀...

「剷除黑芯」罷免徐巧芯團隊近期未再發布最新連署數，發言人Roger表示，有把握進到第三階段投票，請參與罷免的民眾不要焦慮，要持續衝刺收件數達到目標的四．五萬份，才能在第三階段出來投票，唯有罷免成功才是真正的達標。

「文山退葆─罷免賴士葆」發言人林老師說，中選會公布的門檻是最低標，團隊的安全目標是三．二萬份，目前已經接近安全門檻；他強調，賴士葆的個人言行在「南中正」十個里內的仇恨值，不輸王鴻薇、徐巧芯，連日來罷免志工都受到嚴重的言語威脅，罷團都已經報警。

「山除薇害」、「剷除黑芯」昨也宣布與「苗栗國罷免立委連線」合作，將在雙北設立聯合罷免收件站，全力支援罷免陳超明、邱鎮軍。

台中罷團最後衝刺 盼6藍委全過關

在台中市的大罷免熱潮中，六名藍委以羅廷瑋最受關注。目前罷免對象羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪連署件數領先，罷免顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣則加緊衝刺中。其中，罷免江啟臣近日連署書穩定增加，罷團預估本月卅日可望突破門檻。

中六罷團「敲羅行動」指出，台中罷團預計廿五日開聯合記者會，但中六區持續收件到四月卅日，因此預計廿五日只會說明收件數是否已達標，確實收件數要到卅日才公布；至於蓋牌的原因，是擔心一旦公布，會影響其他選區的連署。

「中四廢翔」罷團何姓志工表示，目前策略是要協助台中市其他選區的罷免連署也能達標，讓六個選區都能一起投罷免票，形成如當初高雄市罷免市長韓國瑜的團結士氣，此役除了要罷免不適任立委，更要表達對市長盧秀燕的不滿。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法