漢光電腦兵推 顧立雄：更貼近實戰情境訓練

國防部長顧立雄日前出席國軍「漢光41號演習」電腦輔助指揮所演習統裁官會議。（資料照，取自軍聞社）

2025/04/22 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕「漢光四十一號」電腦輔助指揮所演習（CPX）十八日落幕。國防部長顧立雄昨日主持總檢討會議，並表示，此次CPX演習對建構更貼近實戰情境的訓練模式，具有高度價值，準備得越充分，越能展現嚇阻效能，「進步本身就是一種嚇阻力量」。

顧立雄表示，本次演習從灰色地帶襲擾處置，推演至全面作戰階段，期間進行政軍中心與中央聯合應變中心間的軍民整合作業，希望從中發現需要研改、強化之處，以進一步精進相關應變流程，加強整體戰備整合能力。

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針對情報等相關能力的成長，顧立雄指出，在通訊等遭破壞的情況下，仍需確保我方能持續掌握戰場資訊，並進行作戰判斷，對參謀團隊與情報研析能力都是極大挑戰。此外，指管體系的備援設計很重要，以確保決策連貫不中斷。

顧強調，此次CPX演習，對於建構更貼近實戰情境的訓練模式，具高度價值，應持續深化軍民整合體系，並將演訓層級擴展至各民間資源整合，因為「我們準備得越充分，就越能展現嚇阻效能，進步本身就是一種嚇阻力量」。

最後，顧立雄期勉各級部隊持續努力，將演習經驗轉化為未來的精進基礎，強化各項戰備整備工作，在七月份實施的「漢光四十一號」實兵演習中落實，以堅實戰力，維護國家安全與區域和平穩定。

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