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    林佳龍今出訪非洲友邦史瓦帝尼

    外交部長林佳龍將以總統特使身分，應邀於今日至廿六日率團訪問我國非洲友邦史瓦帝尼王國。（記者陳逸寬攝）

    外交部長林佳龍將以總統特使身分，應邀於今日至廿六日率團訪問我國非洲友邦史瓦帝尼王國。（記者陳逸寬攝）

    2025/04/22 05:30

    〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍將以總統特使身分，應邀於今日至廿六日率團訪問我國非洲友邦史瓦帝尼王國，出席國王恩史瓦帝三世五十七歲壽誕慶典活動。

    外交部指出，特使團一行除應邀參加慶典及相關活動外，也將晉見恩史瓦帝三世、王母恩彤碧，並與總理戴羅素及外長戴柏莉舉行會談，就進一步強化雙邊關係與未來合作計畫交換意見。林佳龍也將面呈總統賴清德親簽賀函與國書予史王，並依當地禮俗分別致贈史王與王母牛隻作為賀禮。

    外交部指出，特使團一行也將出席史國「戰略儲油槽工程計畫啟動典禮」、「婦女創業小額信貸循環基金」與「史國5G政府及智慧城市發展」等台史雙邊重要合作計畫成果活動，並視察我國援建的史京政府醫院急門診大樓；林佳龍此行也將與戴柏莉簽署「台史有關合作防制資訊操弄及促進資訊完整性瞭解備忘錄」，協助史瓦帝尼因應當前資安領域的相關挑戰。

    外交部指出，林佳龍此行也將帶領由產業界人士所組成的經貿考察團同往，實地瞭解台史兩國在商務、投資及勞務等面向合作的可能性，進一步布局及拓展在非洲商機。

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