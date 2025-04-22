美菲啟動「肩並肩」軍演 模擬全面戰鬥

美菲21日啟動「肩並肩」聯合軍演。圖為菲律賓參謀總長布勞納（左）與美方指揮官葛林中將（中）共同展開演習旗幟。（美聯社）

2025/04/22 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對南海緊張局勢升溫，菲律賓與美國廿一日啟動年度「肩並肩」聯合軍事演習。超過一萬四千名（美軍約九千、菲軍約五千）官兵將展開為期三週、模擬「全面戰鬥場景」的演訓，以深化兩國共同防禦盟約，並嚇阻潛在威脅。

今年的「肩並肩」演習將持續至五月九日，規模盛大。澳洲、日本、英國、法國和加拿大等國也派遣小規模部隊，實際參與演習，另有十六國擔任觀察員，其中捷克、立陶宛、荷蘭等國更是首次參加，顯示國際社會對此區域安全的關注。法新社指出，此次演習部分科目鄰近台灣水域，加上菲國參謀總長布勞納曾有若台海有事，菲國「難免」捲入的表態，以及美國依據兩國「加強國防合作協議」可使用菲國基地，都讓此次軍演與台海情勢的連結引發高度關注。

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演習首次納入整合性防空與飛彈防禦模擬，並將展示一系列先進武器，包括美軍「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）、「海馬斯」（HIMARS）多管火箭系統，以及去年也曾參演的「泰風」（Typhon）中程飛彈系統與「陸戰隊整合防空系統」（MADIS）反無人機系統。菲軍也將首度在演習中與美方共同實彈測試其新購的飛彈。演習科目涵蓋防禦飛彈威脅、阻止海上入侵，以及擊沉一艘除役菲國海軍船艦的海上打擊測試。

美方演習指揮官、美國太平洋戰區陸戰隊司令葛林形容其為「全面實戰測試」，旨在於多重情境下衡量雙方部隊的整合戰力，並考量當前所有區域安全挑戰，首要便是南海。菲方演習指揮官羅倫索則強調，演習並非針對特定國家，但其存在可對衝突發揮嚇阻作用。他還說，菲美「當然有」因應台海衝突的計畫，但不便對外透露。

中國批菲 與域外國家勾結

對此，中國外交部發言人郭嘉昆批評菲方「與域外國家勾結」，指演習「破壞地區戰略穩定」，並警告相關各方不要在台灣問題上挑釁，「玩火者必自焚」。

自小馬可仕總統上任後，菲律賓不斷加強與美國的防務合作。美國國防部長赫格塞斯日前訪菲時，強調華府正「加倍投入」美菲同盟，並點名「中共威脅」。同時，馬尼拉也積極尋求軍事現代化，包括向美國洽購F-16戰機，並已接收向南韓採購的新型巡邏艦。

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