菲律賓放寬官員與台灣交流限制》林佳龍：有助深化台菲實質合作

台灣與菲律賓關係表

2025/04/22 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕菲律賓政府昨日公告第八十二號通函，敘明在促進台菲兩國經貿、投資關係下，放寬菲律賓政府與我國互動的若干限制。外交部長林佳龍表示，菲律賓的新規範將有助我國在「總合外交」下，持續深化台菲實質合作，對菲律賓政府務實推動台菲關係表達肯定。

菲律賓總統府頒布備忘錄通告，放寬過去卅多年來，對政府官員與台灣交流的嚴格限制，菲國政府官員今後訪台僅需知會馬尼拉經濟文化辦事處，不再需要菲國外交部批准。

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外交部指出，台灣是菲律賓第八大出口市場、第九大貿易夥伴及第十大進口來源國，誠如菲律賓總統小馬可仕過去不斷強調的，台海和平穩定是優先要務，和平、安全與穩定關乎所有國家。

外交部強調，台灣將持續偕同菲國等民主友盟，共同為區域繁榮、和平與穩定做出貢獻。

政治大學東亞研究所教授楊昊受訪指出，台菲關係在過去幾年間有很不錯的進展，主要是因為中國的威權主義擴張太過度，進而使得區域對風險認知趨於一致，這時候理念相近夥伴就會自動浮現。

楊昊進一步表示，台菲實質關係也有進步，在前總統蔡英文當年提出新南向計畫後，菲律賓率先於二○一七年正面回應我方遞出的橄欖枝，推動與台灣的雙邊投資協定（BIA）。

中國擴張威權主義

學者：台菲關係有進展

楊昊說，如今的成果值得鼓舞，但他也不會因此認為台灣與菲律賓的未來合作從此平步青雲，中國不斷向東南亞國家施壓，要求避免與台灣的官方、準官方合作，面對美國總統川普提出的對等關稅，中國也大力推動「周邊命運共同體」，試圖將東南亞變成中國對抗美國的新經濟戰略與發展的腹地。

楊昊表示，菲國是台灣在東南亞、印太國家當中，很重要的理念相近夥伴，菲律賓政府將過去自己設定的一些障礙移除，他期待台菲關係能有更美好的未來。

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