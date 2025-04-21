宣講催連署 「基隆絕沛」衝破1.5萬份

民團「基隆絕沛」力拚二階罷免連署，昨在基隆仁三路總部出動志工宣講。（記者俞肇福攝）

2025/04/21 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕民團「基隆絕沛」統計罷免國民黨立委林沛祥的連署書，到四月十八日達一萬四千五百份，昨天（廿日）適逢週日，找來志工宣講催連署，連續兩天預估突破一萬五千份，力拚五月廿三日前跨過第二階段罷免連署所需門檻三○三九四人。另外，民進黨基隆市黨部展開「遍地開花」，各黨公職至市場、宮廟、景點，以行動宣講搭配臨時連署站，提供更方便連署管道。

昨天來參加宣講的包括牙醫史書華、志工高孫、皮筋兒、劉柏君等人，接力宣講為何要推動罷免林沛祥；史書華表示，去年罷免基隆市長謝國樑投票，國民黨總動員，最後不同意票只比同意票多出一萬六千餘票，這證明基隆人絕對不是「鐵藍」，絕對不會是鐵板一塊。

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史書華指出，有市民說林沛祥又沒做錯事，為何要被罷免？他對林沛祥沒有偏見，因為林沛祥沒有任何建樹，他想請問林沛祥擔任立委，究竟為基隆做了哪些事？

罷免林沛祥領銜人陳青逸受訪時指出，截至四月廿日已收到一萬五千多份連署書，基隆市各行政區已設立連署站，正規劃以行動胖卡各地宣傳，並與民進黨基隆市黨部合作，廣設連署點。

民進黨基隆市議員張之豪說，他與同黨議員同仁曾怡芳、陳軍佐及志工，昨天早上在七堵南興市場宣講分享，二小時收到一八二份連署書，雖然昨天是媽祖聖誕，大家都很忙，但是仍不忘記要連署。

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟表示，林沛祥不靠網路口水，靠的是政績，他爭取基隆捷運第二階段八堵至基隆市區可行性研究經費一九五○萬元，並成功爭取二○八八C新路線、二○八八B增加班次，解決基隆通勤族的困擾，及兩年十億元的電動公車更新計畫。

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