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    台美合作雙贏 外交部建構「三鏈戰略」

    外交部長林佳龍（資料照）

    外交部長林佳龍（資料照）

    2025/04/21 05:30

    〔記者黃靖媗／台北報導〕今年以來國際情勢詭譎多變，美國總統川普重掌白宮後的全球地緣政治、國際秩序重新洗牌，外交部長林佳龍指出，外交部將持續實踐「總合外交」， 建構「全球民主價值鏈」、「印太第一島鏈」以及「非紅供應鏈」的台灣三鏈戰略，也會秉持互惠雙贏精神，與美國政府緊密溝通與協商，展現台美合作將創造雙贏。

    林佳龍︰全球民主價值鏈、印太第一島鏈、非紅供應鏈 因應川普新政

    立法院外交及國防委員會今日邀請林佳龍報告業務概況，並備質詢。外交部最新業務報告指出，當前國際社會處於歷史性關鍵時刻，民主及以規則為基礎的國際秩序皆面臨空前的挑戰，民主世界正面臨來自威權集團合流的威脅，台海緊張態勢持續、美中博弈更是在經濟、科技、地緣三大戰場全面升級。

    林佳龍指出，隨著貿易保護主義抬頭，逆全球化的趨勢更加明顯，全球經濟前景面臨風險，部分國家經濟不確定性連動影響世界經濟走勢，加上美國關稅等經貿政策變化，恐將為今年全球經濟帶來更多不確定性；國際體系或將趨向多極化、全球經貿或將趨向逆全球化、全球前景或將更具不確定性，地緣政治與經貿衝突恐將加劇。

    對於外交相關作為，林佳龍說，外交部將以創新思維，持續實踐「總合外交」，並建構「全球民主價值鏈」、「印太第一島鏈」以及「非紅供應鏈」的台灣三鏈戰略。

    林佳龍進一步說明，外交部將持續加強推動經濟外交與「榮邦計畫」，並尋求參與「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等區域經貿整合機制，推動戰略產業境外布局，鞏固台灣在全球供應鏈上的地位，同時以數位及淨零科技「雙軸轉型」，協助我國業者「立足台灣，布局全球」，輸出台灣經驗，以新雁行聯合艦隊模式航向海外新藍海，打造「經濟日不落國」，並對接美國等民主夥伴。

    對於川普各項新政及關稅新局，林佳龍說，外交部將持續秉持互惠雙贏的精神，與美國保持緊密溝通與協商，展現台灣是民主陣營不可或缺的成員，也是美國重建製造業及鞏固高科技領導地位中不可或缺的夥伴，台美合作將創造雙贏。

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