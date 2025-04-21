台派籲新竹客家鄉親 罷免親中立委

台派社團昨到竹北天后宮前舉行「抗共護台、拒絕統戰」記者會，呼籲新竹客家鄉親大團結拒絕統戰，加入連署把親中立委趕出立法院。（記者廖雪茹攝）

2025/04/21 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕全國大罷免進入關鍵期，多個台派社團昨在新竹縣竹北天后宮前停車場舉行「抗共護台、拒絕統戰」記者會，台灣客社社長陳彩仁呼籲新竹客家鄉親大團結守護台灣，把親中立委趕出立法院；台灣教師聯盟理事長潘威佑痛批國民黨罷綠委屢傳死亡後連署，不誠實、不尊重法治，公眾人物帶頭道德偏差的行為，非常不道德。

台灣客社社長陳彩仁及監事賴漢生表示，國民黨背離其反共的信念，在立法院刪除台灣的國防預算、企圖通過親中的法案，讓中國人來台灣用健保、洗人口，出賣台灣人的利益，這次大罷免就是要把親中立委趕出立法院。

請繼續往下閱讀...

TIA台灣勵志協會客家部代表陳德明說，反共是世界的潮流，台灣受到中國思想上、經濟上的威脅及侵略已久，連川普也在脫中，希望台灣人站出來支持大罷免。

潘威佑表示，罷綠委屢屢發生不符合比例的死亡後連署，國民黨就像作弊的壞學生，在做出不公義的事情以後，還要帶頭反老師、反學校，顛倒是非黑白，非常不道德。他呼籲老師們不應該再幫助國民黨助紂為虐，要站出來支持大罷免，將不適任的立委、不應當的行為，從台灣的社會導正、永遠的剔除。

罷徐欣瑩團體 向媽祖祈願

昨天適逢媽祖生，民進黨新竹縣議員歐陽霆與竹北市民代表曾玉菱、罷免國民黨新竹縣第一選區立委徐欣瑩的「汰舊除欣」團隊領銜人余筱菁，也帶著連署書向媽祖祈願、過爐，願媽祖保佑正義的一方，同時感謝台派社團相挺，二階剩下最後十二天收件，將全力衝刺、絕不缺席！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法