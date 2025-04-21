罷傅連署重回1.8萬份 衝1.9萬份門檻

民進黨立委沈伯洋（右3）昨到花蓮為罷傅團體加油打氣，強調要把連署份數衝高到安全門檻25000份。（記者王錦義攝）

2025/04/21 05:30

沈伯洋︰盼拉到安全門檻2.5萬份

〔記者王錦義／花蓮報導〕罷免國民黨籍花蓮縣立委傅崐萁案日前發生部分連署書格式錯誤，罷團發起重簽運動後，目前連署份數重回一萬八千多份，距離門檻一萬九千份只差一哩路。民進黨籍立委沈伯洋昨到花蓮為罷團加油打氣。他表示，未來送件後還會繼續簽，希望把份數衝高到安全門檻二萬五千份。

格式錯誤事件後 重簽踴躍

對於國民黨發起四二六凱道集會，沈伯洋認為，台灣歷史上的社會運動都是推動一種崇高的理想和利益，但現在國民黨維護的是什麼崇高理想？是在挺幾個有偽造文書嫌疑的人，這邏輯有點奇怪，過去參加過社會運動的人也一定覺得很好笑。

請繼續往下閱讀...

沈伯洋說，當國民黨連署書錯誤比例達到三、四成，比較之下，其他罷團只有四％以下的錯誤率，兩邊實在差太多，而且新修正的選罷法又針對偽造資料有刑罰，檢調要發動調查很合理。沈指出，檢調只是想釐清為何錯誤率這麼高，又不是要定罪，如果檢察官都不調查，那不是瀆職嗎？最重要的還是尊重司法。

對於罷傅連署情形，沈伯洋指出，先前已經簽署到一萬七千多份，但因為發生格式錯誤，導致份數下滑，後來重簽情況非常踴躍，每天都是一、兩千份增加，連署書如暴風雪般飛來，現在繳回來的數目包含重簽和新簽署的資料，已經達到一萬八千份左右，距離門檻一萬九千份只差一哩路。

沈伯洋說，他非常擔心花蓮縣選委會在審查資料時會有各式各樣的刁難，且第一階段重複的會被剔除，所以二萬五千份才是安全門檻，目前只剩下最後十天，不管是重簽還是新簽，希望趕快衝到二萬五千份，罷團可能在四月三十日後送件，因應後續可能需要補件等狀況，到五月之前仍會繼續收件。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法