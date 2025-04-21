港人來台將增「長期居留」、白領專才簽證

（美聯社檔案照）

2025/04/21 05:30

擬改居留4年才可申請定居 拿身分證多一道門檻

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為防堵中共藉港澳移民對台滲透，官方研議港人居留滿一年可申請定居的寬鬆規定，擬改為四年，新增「長期居留」項目，不必歸化取得台灣身分證。據透露，長期居留期間，擬給予白領高級專業人才工作簽證，不用擔心失業就喪失居留權。

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不用擔心失業就喪失居留權

據了解，陸委會等部會擬修「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」，新增「長期居留」項目。另針對港澳白領高專人才方面，也會有一套可以留台工作，但不必入籍台灣的設計。

熟稔國安情勢的官員受訪表示，目前政策是朝「長期居留」方向來做，這是國安觀察期的延伸，因為目前港澳人士來台的定居政策實在太過寬鬆，只要居留滿一年就可申請定居，這在其他國家前所未見。

官員指出，以後港澳人士來台也會有類似永久居留的設計，可以在台灣居留，一些事由須符合白領工作的要求，在第二階段的長期居留，將給予個人式的工作簽證，比較自由彈性，不用一直申請，也不用擔心突然失業，就不能在台居留。

「制度還在研擬中，主要是改善國安漏洞！」官員說，現在是居留第二年就可申請定居，沒有什麼國安審查期，居留和定居之間太短有弊病。

官員提及，多了一個長期居留，要取得我國身分就多一道門檻，有兩個門檻可以審查，較能確保國家安全。在長期居留期間，可以擁有工作簽證，制度設計比較彈性，也符合港人需求，純粹來台工作賺錢的，就不必參與台灣選舉，也不用拿台灣身分證。

他強調，工作證會以高專人才和白領工作為主，不希望他們是來和藍領搶工作，必須從事台灣基本工資兩倍以上的工作才行，所以並不會開放香港勞工來台居留和工作。

此外，第五屆「台北科技盃愛地球公益路跑」昨在台北大直登場，陸委會主委邱垂正率領陸委會人員參加。邱垂正提及，許多國人在中國被不當拘留，還有人被限制行動自由，這些個案目前統計已經來到八十幾件，國人赴中港澳前應做好安全評估。

邱垂正強調，中國對台滲透、分化無所不在，陸委會除加強安全查核，也會加強國安法制，建立起民主防衛機制，「我們會全力以赴，請大家放心」。

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