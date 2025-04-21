法官增國安法制研習 強化裁判專業

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2025/04/21 05:30

中共滲透威脅加劇 司院提審理案件應對方案

〔記者陳政宇／台北報導〕總統賴清德宣布將恢復非戰時的軍事審判制度，以因應中共對國軍的滲透及國安威脅，立委建議應提升法官相關專業。司法院最新報告表示，為強化法官辦理國安議題的專業知能，法官學院上月研習會以國安洩密案件進行案例探討，今年六月將增設「國家安全法制研習會」課程，研討近來國安法制議題，以精進裁判品質，保護國家安全。

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立法院司法及法制委員會今邀司法院等相關單位，就「軍事審判專庭（股）之執行現況，並就共諜滲透、機敏資訊洩漏等國安事件及忠誠安全查核機制，提出檢討報告及防制措施」進行專題報告。

二○一三年「軍事審判法」修正後，承平時期現役軍人涉犯「陸海空軍刑法」或其特別法案件，即交由普通法院審理。司法院書面報告說明，有鑒於社會各界對於司法審判專業化、精緻化的期待日益殷切，司法院近年持續推動所屬法院於民、刑事庭設置各類型專業法庭（專股），以審理特定領域案件。

司法院指出，辦理專業案件的庭長及法官，每年應參加有關研習至少十二小時。為強化國安軍事專庭法官在職訓練課程，法官學院自二○一三年起，每年舉辦「軍事案件實務研習會」，邀集軍事專業的學者、專家，就軍事機密案件審理及法律問題等內容進行課程；二○二○年起也陸續舉辦「國家安全研習會」，進一步精進法官辦理國安案件的專業性。

立委︰讓法官有誘因待在國安專庭

此外，去年已邀集審、檢、國安偵查機關、學者，共同舉辦以案例研析座談會，今年三月的研習會並以「國安洩密案件之審理及案例探討為題」進行案例研討。為了再強化法官的專業知能，今年六月新增「國家安全法制研習會」課程，挑選近來司法實務上首當其衝的幾個國安法制議題進行研討。

關於國安案件的審理，民進黨立委沈伯洋建議，必須要有一群熟悉國安的法官，也要讓法官有誘因待在國安專庭，以後專責此事，未來進修不能只是上課。

民進黨立委王定宇也說，國安法庭既然是專責法庭，必須提升國家安全觀念，以及對法條的專業度；而法官專業性不足，是司法院要加強之處。

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