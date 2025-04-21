蔣萬安提倒閣 盧秀燕不贊成

台中市長盧秀燕希望總統賴清德與行政院長卓榮泰此時專心國政，團結國人，讓台灣更祥和更安定。（記者張軒哲攝）

2025/04/21 05:30

〔記者劉宛琳、張軒哲、劉詠韻／綜合報導〕台北市長蔣萬安上週拋出倒閣主張，引發黨內熱議，隔天國民黨主席朱立倫受訪表示，只要能讓獨裁者下台，任何方式都不排除。不過，據了解，黨內要角、台中市長盧秀燕私下已向部分立委表示，自己不贊成罷免，也不贊成倒閣，應該好好應付當前的關稅危機，拚經濟照顧人民。

盧秀燕雖然從年初至今在反罷行動上處於冷處理的狀態，但皆定時與台中立委羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪開會聽取意見。在蔣萬安提出倒閣當天，盧秀燕也回應了台中立委們對此事的看法。

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據了解，盧秀燕表示，她不贊成大罷免，也不贊成倒閣，認為大家應該好好應付當前的美國關稅危機，拚經濟照顧人民；盧近期也積極與駐台的外館人士會面，為因應關稅戰，尋求各國轉單的機會。

「倒閣已經過時了！」黨內人士直言，除了民眾黨同不同意是個問題，即便同意，朱立倫若要讓部分區域給民眾黨選，要如何兼顧黨內利益、安撫其他現有人選也必須要談。

黨內：現在倒閣 時機晚了

黨內人士分析，現在倒閣確實時機晚了，即便當初黨內有些許立委贊成倒閣，但近期也未再談到。有可能投完罷免票，倒閣補選才發生，提倒閣的最好時機落在二階連署前，拖延至今已快和投罷免票的時間差不多了。

至於黨主席的部分，盧秀燕認為國難當前，應該以民生為重，雖然盧回應政治議題，但並未回答主席選舉相關提問。黨內分析，此時不適合搞黨內競爭，盧秀燕不可能現在承諾或表態，或有任何「逼宮」的動作。

此外，盧秀燕昨日參加浴佛祈福活動，被問到是否參與國民黨在四月廿六日凱道會師活動，盧並未正面回應。她表示，希望總統賴清德與行政院長卓榮泰此時專心國政，團結國人，讓台灣更祥和更安定，不要搞政治，要拚經濟。

蔣萬安昨合體國民黨主席朱立倫、秘書長黃健庭、立委徐巧芯、許宇甄等人出席信義南松山政策說明會，對於倒閣議題，蔣回應，倒閣當然是一個選項，並指「覆巢之下焉有完卵」，該主張正是反攻的起點，並表態將出席四月廿六日的凱道集結。

蔣：覆巢之下焉有完卵

朱立倫則向賴清德總統喊話，不要躲在「稻草人」行政院長卓榮泰身後，且倒閣對於民主國家從來都是一個選項。朱表示，國民黨提出倒閣不針對其他人、主要是想讓賴下台，只要賴有種、有膽，願意承諾一起重選，國民黨即刻依憲法照辦。

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