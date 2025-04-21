北檢外違法集會警將傳朱立倫等3人

國民黨主席朱立倫及立委謝龍介等人日前到北檢抗議。（資料照）

2025/04/21 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕國民黨主席朱立倫、發言人楊智伃、立委謝龍介等人在本月十七日晚間號召群眾到台北地檢署外違法集會，台北市警察局認定朱立倫等三人涉嫌違反集會遊行法，謝當天也涉嫌率眾拉倒警方架設的柵欄，涉犯妨害公務，警方近期將傳喚他們到案說明，並函送法辦。

警方指出，十七日晚上，警方分別舉一次勸導牌、三次警告牌、三次制止命令解散牌，但朱等三人與現場群眾持續違法集會；警方認定朱等三人違反集遊法。此外，謝龍介當晚也涉嫌號召群眾，拉倒警方在北檢外架設的柵欄進入集會禁制區，涉犯妨害公務，警方也會一併通知他說明釐清。據悉，由於相關事證、影像蒐證完整齊全，警方有可能在本週就會發出通知書。

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警方表示，十八日晚上，國民黨再次號召群眾在北檢旁的愛國西路、博愛路口集結，但當天群眾都聚集在警方規劃的「意見表達區」，沒有逾矩行為，警方認定當天並無違法。

至於十七日當晚，網紅「四叉貓」劉宇前往北檢外直播時遭人推擠拉扯、往頭上倒飲料；警方根據現場蒐證影像，循線查出倒飲料者是四十一歲游男、推擠拉扯者為七十一歲趙男。

警方前天傳喚兩人到案，他們聲稱是因為不滿四叉貓平時直播亂講話，當天一時氣憤「出手」，警方最後將兩人依違反社會秩序維護法裁處。

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