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    首頁　>　政治

    朱號召支持者26日上凱道 將再強化藍白合作

    為反制大罷免危機，國民黨主席朱立倫號召支持者廿六日集結凱道參與「戰獨裁」集會遊行活動。（記者田裕華攝）

    為反制大罷免危機，國民黨主席朱立倫號召支持者廿六日集結凱道參與「戰獨裁」集會遊行活動。（記者田裕華攝）

    2025/04/21 05:30

    〔記者劉詠韻、劉宛琳、林哲遠／台北報導〕國民黨主席朱立倫為反制大罷免危機，號召支持者廿六日集結凱道參與「戰獨裁」，昨天更宣布明日將攜手民眾黨主席黃國昌，共同舉行「把民主還給台灣：在野領袖峰會」，未來將強化藍白合作。國民黨表示，峰會將商討國際關稅情勢、國會改革、司法改革、罷免情勢等國家面臨的挑戰議題。

    朱立倫指，台灣的民主已被獨裁者完全破壞，賴清德就任總統十一個月以來不治國，只一味追逐政治鬥爭並企圖搞垮在野黨，國民黨強化與民眾黨在國會的合作是必然的，明日將與民眾黨舉行在野領袖峰會，主題將聚焦於民眾關心的關稅貿易戰，包括匯率、美債等議題。

    批賴只想獨裁 一直搞惡罷

    朱立倫批評，當全世界集中精力拚經濟，賴清德此時卻只想獨裁、一直搞惡罷，就連前總統陳水扁也看不下去。人民選出來的總統為的是安居樂業，不是用於政治鬥爭，更不是意圖挑起兩岸戰場，賴把台積電拱手送給美國，堪稱真正出賣台灣的敗家子。

    「不要妄圖製造藍白對立，更別分裂在野黨、分裂國民黨。」朱強調，民眾此時必定團結一致，並請求民眾於四月廿六日一起上凱道，讓賴清德聽到人民要他下台的心聲。

    國民黨指出，這些日子以來，司法大規模搜索，從台灣民眾黨的司法案件，再到國民黨黨公職、志工，以及公民團體青年朋友遭到搜索、羈押，皆可看見台灣的司法淪落成執政黨打擊在野力量的幫兇。此時此刻的台灣，必須凝聚社會最大多數的力量，在野領袖峰會的舉行，是為國家找出路。

    國民黨表示，朱立倫將與黃國昌在峰會中研商四月廿六日於凱達格蘭大道的「戰獨裁、反惡罷」集會遊行活動，希望集結最大的民意力量，對抗獨裁。據了解，民眾黨已答應出席，屆時黃國昌與民眾黨立委都會參加。

    民眾黨昨指出，自賴清德上任以來，多數國人看不到身為執政者應該具備的執政能力，只看到司法淪為執政黨清算政敵的鷹犬工具。黃國昌表示，國內政局動盪、人民生活痛苦、司法正義淪喪，在野不能坐視不管，台灣人的未來不能把持在走極端與偏鋒的少數人手中，透過朝野會談、領袖峰會，民眾黨以具體行動回應人民的期待。

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