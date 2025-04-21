焦點評論》朱立倫錯了！

國民黨主席朱立倫何以高舉罷免總統「打假球」的大旗？他是在低估國民黨支持者的智商？ （記者田裕華攝）

2025/04/21 05:30

記者鄒景雯／特稿

國民黨主席朱立倫的政治角色至少有兩層意義，一是最大在野黨領袖，二是國會多數黨黨魁。在二○二五年的國內外環境與情勢之下，如何擔得起台灣二三○○萬國民的付託，必然需要有一定的條件與表現。

朱立倫有沒有善盡基本的責任、達到起碼的要求？有兩項客觀數據可以回答以上問題。首先是坊間各家民意調查普遍呈現政黨滿意度、支持度的趨勢，這點受訪者給國民黨的正面評價似乎每況愈下，不滿意度創下新高，最近甚至出現支持度淪為第三黨的排名面世。其次是全台大罷免運動的發展，儘管國民黨也採取了諸多「反罷」作為，然而隨著時間推移，進入「二階」的藍委人數好像持續增加，幾個「仇恨值」領先的國民黨代表性人物都提供了選民可以「三階」投票的顯著機會。無可諱言，這反映了國民黨在國會盤據所受到的評價。

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朱立倫之於國民黨，何以歸咎於朱立倫個人應該優先於國民黨集體？近日至少有兩件事情足以證明朱立倫的領導大有問題。四月十七日，朱立倫號召群眾到台北地檢署外集結抗議，當晚他演講的主訴求竟然是二十六日要到凱道上呼籲罷免賴清德總統。僅這一點，就可以知道朱主席的心不在焉與應付了事。

因為，罷免總統有三道法定程序，這是公民常識，何況政治工作者，應該知之甚詳；分別是提議與投票。第一道必須有至少四分之一的立法委員聯名提出罷免案，再要有至少三分之二以上的立法委員支持，才能正式成案，這是有別於一般公職人員罷免案之處。國民黨聯合民眾黨立委，現在於國會共有六十席，加上兩席無黨籍，與一一三席的三分之二（七十六席）還有相當差距，一般咸認連前述程序都無法完成，何況之後的「選舉人總額過半數之投票，有效票過半數同意罷免」等更嚴苛的門檻。故而，朱立倫何以高舉「打假球」的大旗？他是在低估國民黨支持者的智商？

不只四月十七日，四月十八日晚間，朱立倫二度號召群眾到北檢聲援，兩次都是因為國民黨黨工涉入罷綠委連署的抄錄名冊、偽造文書嫌疑，而由主席帶領黨公職等質疑司法不公。根據若干涉案人自己的供述，確有抄錄名冊以致幽靈連署的情事，這是罪嫌在先；但是黨的領導者一不做二不休，選擇「以罪制罪」因應，不惜違反集遊法、涉犯妨害公務，帶頭以身試法，也即將被函送法辦。

如此處事態度，讓人聯想起多年前中國大學入學考試作弊猖獗的事件，當時中國教育部為有效打擊，在考場採取金屬探測器等強力措施，事後在某些省分卻引發家長與考生群起施暴抗議，暴徒的理由是「我們要公平，如果不讓我們作弊，就談不上公平」，對照今日朱立倫與國民黨的邏輯，是不是差可比擬？

最近，台北市長蔣萬安主張倒閣，不論其動機為何，倒閣確實是解決僵局的方法，比朱立倫有擔當多了；同時在有些罷藍的選區，不乏藍營政客公開協助連署，可見由上而下、異音裊繞，正是現狀。若此，朱主席能說自己沒有錯？

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