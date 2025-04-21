藍白明召開「把民主還給台灣」在野峰會 綠批朱黃會 是破壞民主聯誼會

為反制大罷免危機，國民黨主席朱立倫號召支持者廿六日集結凱道參與「戰獨裁」集會遊行活動。（記者田裕華攝）

2025/04/21 05:30

〔記者陳昀、陳政宇／台北報導〕國民黨、民眾黨批評賴政府國家建設停滯不前、應對國際變局毫無解方，宣布兩黨主席朱立倫、黃國昌明將召開「把民主還給台灣：在野領袖峰會」。民進黨發言人韓瑩對此痛批，這是「破壞民主聯誼會」，兩位主席裝傻政治失憶，但人民沒有忘記，當前真正該還給台灣的，正是被藍白聯手踐踏的民主與法治。

韓瑩批評，藍白才是最沒有資格談民主的在野黨，呼籲藍白應立即停止政治惡鬥、立即停止攻擊司法、立即停止毀憲亂政，不要一方面享受民主果實，另一方面卻破壞台灣的民主制度，侵害得來不易的民主法治。

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該還給台灣的 是被藍白踐踏的民主

韓瑩指出，藍白主導的國會不僅強行擴權、毀憲亂政，還發動報復性罷免，更出現連署造假，嚴重破壞台灣的選舉制度與民主信任。然而，國民黨不認錯，還「有樣學樣」，仿效民眾黨包圍司法機關，甚至執政的地方首長帶頭挑戰公權力，這不只是政治鬥爭，更是對台灣民主根基的動搖與威脅。

對於這場藍白兩黨召開的峰會，韓瑩表示，賴清德總統上任以來，展現穩健的執政態度，應對國際變局，也積極因應美方關稅政策，全力守住台灣經濟命脈；反觀藍白，不僅拿不出國際對策，連對內連署都造假、違法，還企圖透過政治聯手，將違法行為合理化、將司法調查污名化，這不是「領袖峰會」，而是「破壞民主聯誼會」。

連署造假違法 竟將司法調查污名化

民進黨發言人吳崢也諷刺，國民黨和民眾黨在違反憲法、攻擊司法上真的是有志一同，這樣更加證明藍白就是如今台灣民主最大的禍害，連遵守憲法、遵守法律都做不到的政黨，有什麼資格講民主？

立法院民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，民進黨團尊重「朱黃會」，但藍白合早就密不透風，國會內毀憲亂政藍白合、街頭上鬥臭司法也藍白合。在野兩黨早已棄守忠誠在野黨的底線，對國家人民毫不忠誠，還想進行政治利益交換。

吳思瑤也質疑，峰會是為福國利民的民生政策？還是為了禍國殃民的政爭議題？若只是為了商議挽救大罷免而提倒閣，就是再次站在民意的對立面。

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