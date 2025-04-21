坦承自簽幽靈連署書 高雄雙罷劫發言人徐尚賢羈押禁見

「高雄雙罷劫」發言人徐尚賢羈押庭時坦承「幽靈連署書」是他和志工簽的。（民眾提供）

2025/04/21 05:30

〔記者黃佳琳、蔡清華／高雄報導〕罷團「高雄雙罷劫」涉幽靈連署，高雄地檢署查出「高雄雙罷劫」發言人徐尚賢嫌疑重大，複訊後向法院聲押獲准。高雄地方法院指出，徐嫌坦承連署書是他和志工所簽，且檢察官還發現徐不但刪除LINE對話紀錄，甚至指示罷免領銜人如何應對檢調詢問。

高雄地檢署十八日針對「高雄雙罷劫」領銜人黃晃枝、朱磊發動搜索約談，兩人訊後轉列被告，諭知黃婦無保請回、朱磊十五萬元交保。

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拒透露名冊來源 還教領銜人應對檢調詢問

據悉，檢調掌握到黃、朱兩人的幽靈連署名單疑似都是徐尚賢提供，但徐拒絕透露名冊來源，檢察官認定他涉犯個資法及選罷法等罪，有串、滅證之虞，昨聲押禁見獲准。

雄院指出，徐尚賢在羈押庭上，坦承罷免提議人名冊上的簽名，都不是提議人親簽，而是他或罷免志工所為，且檢方扣案的兩支手機裡，有徐刪除LINE對話的紀錄，徐在庭上也坦承有刪除個資、檔案。此外，檢方還查出，徐有教導罷免黃捷領銜人黃晃枝、罷免許智傑領銜人朱磊，如何應對檢調詢問。

法官認為，徐尚賢主導的罷免提議人名冊製作過程尚待釐清，且現今通訊聯繫管道發達，依他有滅證及勾串舉動，如果讓他交保，難保不會與未到案的工作人員串證，因此認定有羈押及禁止接見、通信及授受物件的必要。

雙罷劫總部昨開記者會否認代簽，批「綠色恐怖」干預司法；徐父也表示，兒子不可能承認代簽，可能部份格式不符或文字錯漏，經志工查證修改謄寫，但事後都有通知重簽。

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