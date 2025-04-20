台中高分院「管轄錯誤」 上尉許展誠洩密案移審地院

高等法院台中分院本月十七日判決，指空軍上尉許展誠被控違反國安法「管轄錯誤，移送於台中地方法院」。 （記者張瑞楨翻攝自臉書）

2025/04/20 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台灣退役空軍飛官史濬程涉嫌接受中共逾一五○萬台幣賄賂，吸收空軍上尉攔截管制官許展誠，將台灣因應中共戰機擾台的應對方案、雄三反艦飛彈部署等國防機密「賤賣」給中共長達三年，高等檢察署台中檢察分署依國安法與貪污治罪條例起訴二人。不料，高等法院台中分院本月十七日判決，指許展誠被控違反國安法「管轄錯誤，移送於台中地方法院」。

涉洩漏反艦飛彈機密 被控違反國安法

「國家安全法」的特定犯罪，管轄不是一審法院（或地檢署），而是二審法院（高等檢察署的各分署），至於為何判決管轄錯誤？因台中高分院將此案列為不公開秘密審判，這部分外界無從得知。

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檢方起訴指控，二○○八年空軍少校退伍的飛官史濬程（五十歲）被中共情治人員「子華」吸收，向時任空軍中尉攔截管制官許展誠（廿九歲，之後晉陞上尉）取得國防機密，轉交中共，獲得逾一五○萬元報酬，每次分給許男三萬至五萬元，合計廿多萬元。史男於案發後以十萬元交保，許展誠則羈押中。

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