政戰功能不足 空軍自己人監督屢遭滲透

空軍政戰系統不被重視，無法發揮「預警」功用。 圖為空軍松山指揮部。（資料照）

2025/04/20 05:30

〔記者陳彩玲／台北報導〕空軍退役上校劉聖恕遭中共吸收，是共諜滲透國軍的重大案例，重挫國軍士氣，也凸顯空軍政戰功能的不足，其中飛行聯隊各級政戰主管均由飛官擔任，政戰系統不被重視，無法發揮「預警」功用。

聯隊政戰主管 均由飛官擔任

前總政戰局官員指出，為嚴防境外敵對勢力滲透，部隊的政戰幹部舉足輕重，除協助心理輔導、文宣心戰、公共事務等「內部凝聚」任務外，最不可或缺的根基是「保防」，防止間諜滲透官兵、蒐集作戰計畫，預防貪污、違法。

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政戰官員表示，許多共諜滲透案是政戰體系平時在一線監督揪出，而屢屢被滲透的空軍，其政戰部門卻有缺漏，其中空軍司令部的中將政戰主任、飛行聯隊的各級政戰主管均由「自己人」擔任，導致遇上風紀問題，飛官間傾向袒護、內部解決，以不上報、不建檔的「吃案」方式處理。

另一方面，空軍的「空勤人員服務中心」機制，則實質架空保防安全考核，其編制在空軍保防安全部門，負責飛行人員的安全考核，但中心內組成人員均為飛行人員，不受政戰部門管制，直接面對副司令以上長官，劉聖恕案的主嫌孫緯，就曾擔任空服中心職務。

政戰制衡預警機制 漸漸消失

事實上，政戰幹部在空軍最高職務只有少將副主任，由於空軍政戰幹部升遷機會較少，主要的功能以辦活動、安撫官兵情緒及公共事務處理為主，其中制衡及預警機制漸漸消失。另一方面，想在空軍堅持揭弊糾錯的政戰幹部，時常被貼上「抓耙仔」標籤，因此不被重視。

國防部前部長邱國正於二○二三年間，曾試行將空軍第七聯隊、空軍官校飛訓部的政戰主任，更換為科班的政戰幹部，但邱卸任後，又改回飛行官擔任。前政戰官員認為，要解決此問題，應劃分政戰與飛行在專業上的任用，且強化政戰人員的專業訓練，才能給予空軍實質貢獻，並獲飛行幹部的信任與支持。

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