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    共諜劉聖恕自擬「破網任務」 助中共癱瘓軍網

    空軍退役上校劉聖恕等人，自擬「破網任務」，向中共投誠，表明有能力在戰事時，破壞、癱瘓我國國軍網路，並要在我國軍艦安裝中共衛星定位裝置。圖為海軍武昌艦（左）、鄭和艦（右）。（資料照）

    空軍退役上校劉聖恕等人，自擬「破網任務」，向中共投誠，表明有能力在戰事時，破壞、癱瘓我國國軍網路，並要在我國軍艦安裝中共衛星定位裝置。圖為海軍武昌艦（左）、鄭和艦（右）。（資料照）

    2025/04/20 05:30

    〔記者陳彩玲／台北報導〕空軍退役上校劉聖恕為中共發展組織，判刑廿年定讞。本報掌握，劉男除交付漢光演習計畫，還包括軍情局每日情報摘要、松山機場安全防護圖上兵棋推演計畫表等國防機密資料，另主動擬定「破網任務」向中共投誠，表明有能力在戰時破壞、癱瘓國軍網路，並要在軍艦安裝中共衛星定位裝置。

    意圖在軍艦安裝中共衛星定位

    據了解，劉聖恕退役後至中國經商，遭中共掩護組織「廈門市海峽兩岸交流促進會」、「廈門市絲路國家戰略研究中心」吸收，返台後滲透身邊熟識的軍官夫妻孫緯、劉芸雅等人，洩漏給中共的軍事機密不計其數，除漢光演習計畫，還包括軍情局每日情報摘要、參謀會報會議資料、空軍F-16戰機操作手冊、空軍松指部兵要情報整備實施計畫、松山機場安全防護圖上兵棋推演計畫表及兵推報告資料。

    至於被吸收的孫緯、劉芸雅在國軍系統資歷深厚，孫緯曾任戰鬥機及運輸機飛官、空軍松指部作戰參謀官、空軍官校戰術教官、空軍司令部人事軍務處中校；其妻劉芸雅則任國防部參謀本部資電作戰指揮部後勤官、空軍松指部作戰科化學兵官、國防大學管理學院少校採購官。

    偵辦人員調查，孫、劉夫妻檔曾和劉聖恕擬定「破網任務」，主動向中共表明，只要台海發生戰事，三人有能力協助中共癱瘓國軍網路，竊取作戰計畫等相關機密文件，其中孫緯使用微信的語音訊息功能，向共軍表明願意執行該項任務，劉女則是錄音投誠，相關訊息均被檢方揪出。

    另外，劉聖恕也不斷滲透海軍官員，計畫在軍艦安裝中共衛星定位裝置但未果。

    邀F-16飛官餐敘 刺探戰術戰法

    不僅如此，劉聖恕更以曾任空軍官校飛行訓練指揮部教練機主任教官身分，邀當時從美國結訓返台擔任最新F-16戰鬥機的少校飛行員餐敘，在飯局中不斷刺探F-16戰機的戰術、戰法，後來有證人檢舉，犯行才曝光，但劉聖恕始終否認，辯稱自己沒飛過F-16，是出自好奇詢問，並未取得機敏資料。

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