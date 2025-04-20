美國防部前官員薛瑞福：台美共同嚇阻中國

前美國國防部印太安全事務部助理部長薛瑞福昨以影片形式在台演說強調，他對川普政府持續投入印太地區持審慎樂觀態度，而台灣也應持續強化自身防衛能力、縮減對美貿易逆差，以及展現良好國際公民角色，與美國共同努力嚇阻中國，讓台灣的未來由台灣人民自己決定。（台灣國家聯盟提供）

2025/04/20 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕美國國防部前印太安全事務部助理部長薛瑞福，昨於第十三屆海內外台灣國是會議「島嶼有事：重探印太安全戰略」主題演說預錄影片指出，台灣是美國重要夥伴，他對川普政府持續投入印太地區持審慎樂觀態度，不過台灣也應持續擔負強化自身防衛能力、縮減對美貿易順差，展現良好國際公民角色等責任，與美國共同努力嚇阻中國，讓台灣的未來由台灣人民自己決定。

台美夥伴關係 立基共同價值

薛瑞福表示，台灣是美國的重要夥伴，且台美關係不僅止於經貿互動，更立基於共同價值與利益，都是美國能夠從中獲益的全球性夥伴關係。

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他說，台灣不僅是美國第二大軍售對象，更重要的是，台灣透過軍事安全援助計畫的落實，在風險地區部署可信戰力，對美國安全有直接助益；且台灣地處印太中心，不只是對美國重要，也攸關日本、菲律賓等盟國聯合維護自由開放印太秩序的努力。

至於川普政府政策走向，薛瑞福認為，迄今的跡象值得審慎樂觀，如美國官員支持美日菲三邊合作、強化四方安全對話（QUAD），並訪問印太地區與美軍印太司令部，皆凸顯出美方對盟友與地區安全的持續投資。

籲台增加軍費 縮減對美順差

然而，他也對美國削減發展援助、暫停國務院交換計畫等表達個人擔憂，他認為這類軟實力工具對於抗衡中國印太影響力非常重要，盼能儘速恢復。

薛瑞福強調，台灣正站在對抗中國灰色地帶行動的前線，台灣自身應持續負起三面向責任，包括強化自我防衛能力，增加國防支出，發展政府、通訊與能源等基礎韌性；改善對美貿易順差、擴大對美投資；發揮區域與全球良好公民的角色，進一步投入保護海纜、氣候變遷應對及協助太平洋島國基礎建設等事務。

台灣未來 台灣人民自己決定

薛瑞福說，雖然中國本身正面臨經濟與人口挑戰，台美仍應共同努力嚇阻。他指出，透過投資新科技、無人與自動化載具，以及經濟制裁準備，美國正與盟友一同尋求讓嚇阻持續奏效的手段。

薛瑞福強調，美方的最終目標是維持嚇阻、爭取更多時間，促使中國重新思考其對台政策，「台灣的未來應由台灣人民決定，這才是最適當的安排」。

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