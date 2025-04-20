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    解讀安倍晉三名言 安倍昭惠：台灣平安 日本也平安

    台灣國家聯盟昨舉辦「海內外台灣國是會議」，受邀發表演說的安倍昭惠，回憶起前日本首相安倍晉三眼眶泛淚。（記者陳逸寬攝）

    台灣國家聯盟昨舉辦「海內外台灣國是會議」，受邀發表演說的安倍昭惠，回憶起前日本首相安倍晉三眼眶泛淚。（記者陳逸寬攝）

    2025/04/20 05:30

    〔記者方瑋立／台北報導〕日本已故前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠昨在台北表示，安倍晉三說「台灣有事，就是日本有事」，是出於愛日本、愛台灣，希望區域和平的真心。她進一步提出「台灣平安，日本也會平安」，承接已故前總統李登輝與丈夫的理念，一步步深化日台關係。

    應邀來台演說 祈願區域和平

    世界台灣人大會與台灣國家聯盟主辦的「海內外台灣國是會議」，邀請安倍昭惠主題演說，賴清德總統、蕭美琴副總統亦發表書面致詞。

    賴清德表示，盼藉此盛事鏈結全球友我力量，深化台灣主體意識，鞏固民主同盟理念，增益區域合作量能，共同為打造更具韌性的國家貢獻心力。蕭美琴則說，將建構安全的民主供應鏈，與世界各國共享產業研發及成果，發揮台灣的關鍵力量。

    安倍昭惠演說指出，安倍晉三於二○一一年訪台時，受其如父如師的李登輝鼓舞，下定決心要再度挑戰重返首相之位，當時與最被看好的總統候選人蔡英文以未來日台領袖之姿深入交流、建立起深厚關係，應是所謂「天意安排」。

    她表示，安倍晉三辭世後，時任副總統賴清德親自赴日弔唁，時任總統蔡英文指示全力配合。她認為，這些不顧外交上各種規範、台灣朋友所展現的心意，無比溫暖人心，也令她心想世界是靠「人與人之間的連結」所成就。

    「遠親不如近鄰」，安倍夫人說，面對世界接連不斷的衝擊，更應回憶起人與人之間的連結，並珍惜這份關係。適逢二戰終戰八十週年的歷史節點，正是深思許多事情的好時機。

    承接安倍遺志 深化日台關係

    針對安倍晉三說過「台灣有事，就是日本有事」，安倍昭惠指出，其實本意是「台灣無事，就是日本無事」，乍聽似乎理所當然，但她認為「台灣平安，日本也會平安」，這是日本對親近重要之人的關心，丈夫是想向他深愛的台灣人民獻上這份祈願，因為丈夫真心愛著日本、愛著台灣，比任何人都盼望這個地區的和平。

    安倍夫人最後也感謝台灣仍有許多人懷念安倍晉三，懇請大家集結智慧，讓他們二人心中共同祈願的「日台關係更加深厚、區域穩定」能早日實現。

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