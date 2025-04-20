共諜案頻傳 國防部：建立全員接密認證

國防部最新報告指出，中共對台軍事單位全面滲透，國防部將建立全員「接密資格認證」機制，依派任機敏職務或涉密等級範圍，通盤研擬涉密人員安全調查做法。（路透檔案照）

2025/04/20 05:30

法務部：加強偵辦團隊經驗傳承 建立穩定有效法律運作機制

〔記者方瑋立／台北報導〕共諜案頻傳，立法院司法及法制委員會廿一日邀請國防部、法務部等部會進行報告。國防部書面報告指出，中共對台軍事單位全面滲透，國防部將建立全員「接密資格認證」機制，依派任機敏職務或涉密等級範圍，通盤研擬涉密人員安全調查做法。法務部指出，除加強政府、國軍、高科技產業人員防密意識，也將加強偵辦團隊經驗傳承，以期建立穩定而有效的法律運作機制。

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國防部：防中共五管道、四手法 滲透刺密

國防部說，經分析近期共諜態樣，中共利用五大管道含黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團，並透過退役人員拉攏現役官兵、網路勾聯、金錢利誘、債務脅迫四大手法，全面對台軍事單位等進行滲透，企圖取得國家機密資訊，及在台發展共諜組織與內應網絡。

國防部指出，自二○一一年一月至二○二五年三月止，國防部偕同司法機關共同偵辦國安案件，其中八十七．五％為官兵主動檢舉反映，顯見保防教育已收成效。

國防部強調，為瞭解派任職務或承辦涉密業務人員安全顧慮，國防部依派任機敏職務或涉密等級範圍，結合「從事及參與國防安全事務人員安全調查辦法」及作業實需，研擬國軍涉密人員安全調查做法，建立全員「接密資格認證」機制。

國防部說明，依密、機密、極機密及絕對機密的涉密等級辦理查核作業，查核項目計有是否涉犯品德及違紀犯法等不良紀錄，並函請相關部會就財稅、戶政及境管等項協查，審查官兵有無接密危安顧慮，查核結果建儲「國軍電子兵資系統」，做為後續人事派職參據。

法務部：共諜從刺探軍情 擴張至發展組織

國防部表示，涉密安全調查每三年定期辦理，受調查人於效力存續期間，倘因不良事實涉犯查核基準限制條件，則由各權責單位檢討辦理「卸除接密作業」，降低洩密危安風險。同時，受查人若因接密等級提升、職務異動、晉升或將派赴專案任務者，由保防部門依查核項目及審認基準，實施不定期涉密安全調查。

法務部報告則分析，近期共諜滲透案從傳統軍情刺探，擴張至「科技掏空」、「介選滲透」及「發展組織」三大類，未來將朝「落實公私機密管控」、「精進檢調偵辦團隊職能」、「強化刑事司法思維」努力。

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