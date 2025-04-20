同被罷免連署 基隆張之豪、林沛祥互別苗頭

基隆立委林沛祥（右）和市議員張之豪（左）兩人昨天在安樂市場前「對立」。 （張之豪提供）

2025/04/20 05:30

張喊話「保護國家主權跟民主」 林籲「停止政治干預司法」

〔記者盧賢秀／基隆報導〕國民黨立法委員林沛祥和基隆市議會民進黨團總召張之豪，兩人都是被罷免主角，昨天上午十一點不約而同在安樂市場宣講，林沛祥舉著「不同意罷免」，張之豪則拿著「罷免親共立委行動連署站」手板，兩人立場完全不同，對立而站，互別苗頭。張之豪說，這就是台灣民主的可貴，最美麗的畫面，倘若不保護好這個國家的主權跟民主，這一切民主的美好都會不見。

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罷林沛祥 張︰收件程度很熱烈

台北市長蔣萬安提出的倒閣說，張之豪昨天表示，倒閣目前是國民黨裡面提出來的一個聲音，還沒有看到國民黨有共識，整體來看，倒閣是解決憲政爭議的好方法，比較不勞民傷財，值得討論的議題，但問題是國民黨真的能搞定、取得共識嗎？還是繼續跟著國民黨立院總召傅崐萁亂下去，讓國家癱瘓下去？這要看國民黨有沒有決心這樣做。

張之豪也說，目前基隆罷免藍委林沛祥收件程度相當熱烈，也超出原本的預期，當國家在很亂時，誰可以站出來守護國家？就是每一個公民，公民可以用一筆一畫把國家守護起來。

偵辦連署幽靈 林︰應公平對待

而基隆市國民黨立委林沛祥對於檢調偵辦連署幽靈案，指辦藍辦綠有不公平對待，應馬上停止政治干預司法、司法操控罷免，同時他說出重話，「北檢已經正式成為廿世紀中華民國的新東廠」。他希望檢調在辦藍綠時不要有雙標，現在辦罷藍的就只查連署人，辦罷綠的就抄家滅族。

「基隆絕沛」連署書達14500份

民團「基隆絕沛」統計罷免林沛祥的連署書，到四月十八日已經達一萬四千五百份，雖然有部分罷免提議連署人遭到檢警訪詢「是否本人連署罷免」，有人擔心會有寒蟬效應，基隆絕沛領銜人表示，前天確實有很多人關心，但民眾說都是自己簽署，問心無愧，連署的民眾反而更踴躍。

基隆絕沛領銜人表示，這幾天推動罷免台北市立委王鴻薇的「山除薇害」志工也來基隆協助宣傳連署，今天下午一點到四點在仁三路罷免總部舉辦「絕沛」公民宣講；立委沈伯洋的罷免特快車，今天晚上六點四十五分至八點抵達基隆火車站，為「基隆絕沛」加速衝刺。

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