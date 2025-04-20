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    首頁　>　政治

    聲援「地動刪瑤」 藍軍士北大集合

    2025/04/20 05:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕網紅「歷史哥」、民眾黨前立委蔡壁如等人組成「惡罷退散志工團」，昨下午前進台北市士林北投區，首度舉辦「惡『霸』退散平安大會」宣講，號召「在野團結」聲援罷免綠委吳思瑤團隊「地動刪瑤」；活動邀來台北市藍委王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯及賴士葆，另還有不分區立委謝龍介宣講。不過，相對於豪華宣講陣容，現場民眾僅約百人。

    活動下午四點於天母區民活動中心舉辦，蔡壁如表示，自己立場是無差別反對大罷免，但最近執政黨行為已經太過惡劣，今天看到共諜案廿萬元交保，這些罷免的年輕人交保金卻要五十萬元，民進黨用大砲打小鳥，顛覆老百姓的認知。

    被調查的「地動刪瑤」召集人賴苡任、罷免綠委吳沛憶團隊「憶事吳成」領銜人李孝亮也出席活動。賴苡任說，他之所以出面罷免吳思瑤，就是看不下去吳糟蹋國民黨立委，呼籲民眾出門簽連署；李孝亮說，希望大家持續幫他們加油，也一定要出門簽連署，否則他們的犧牲就被白白浪費。

    當初與吳思瑤競選的國民黨北市議員張斯綱宣講時，深深一鞠躬道歉，稱上次選舉因個人努力空間有限，沒辦法打敗吳思瑤，以後在野講團結，他要第一個報名。

    謝龍介喊話，台南那麼艱困，他都要讓罷免過關，尤其台南罷免黨工是被收押，台北才交保而已，一定要過。

    羅智強則於現場，進行先前承諾贊助罷免雙吳的二三○萬元捐贈儀式，並表示要守護台灣民主。賴士葆說，台灣大罷免讓西方民主國家也不敢置信，今天五位北市藍委二階段都會過，罷免綠委的也一定要通過第二階段。

    王鴻薇對支持者三個請託，拜託四月廿六日要上凱道；第三階段投票，要出來投不同意票；罷免雙吳的案子，二階也一定要過。

    李彥秀說，台灣不能只有「綠友友」的聲音，絕不能姑息民進黨、新潮流。徐巧芯表示，雙吳罷免二階過關後，就一定會罷免成功，絕對不能功虧一簣。

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