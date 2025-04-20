陳水扁稱 剛當選總統時姿態很低

前總統陳水扁昨應凱達格蘭學校邀請，出席黃信介先生紀念講座，並以「台灣民主的韌性與轉型」為題發表專題演講。（記者叢昌瑾攝）

2025/04/20 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕前總統陳水扁昨接受凱達格蘭學校邀請，以「台灣民主的韌性與轉型」發表公開演講。談到當前朝小野大、對立嚴重，陳水扁表示，他剛當選總統時，姿態很低，還舉辦朝野政黨領袖高峰會，跟時任國民黨主席連戰、親民黨主席宋楚瑜等人在總統府開會。

陳水扁表示，他已十七年沒發表公開演講，心情相當緊張。陳指出，民主的核心價值在於包容與尊重不同的聲音，「沒有什麼人是最大的」，即便是少數意見也不應被排斥，不能意見不同就冠上「╳╳同路人」。在民主社會中，選舉是制度的核心，人民是國家的真正主人，甚至是總統的老闆，而權力之間必須有所制衡。

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談到當前朝野對立嚴重，陳水扁表示，每個總統有自己的做法、不同的政府有不同做法，不能說誰對誰錯，他只能分享自己當年執政經驗，很多事情就是包容、尊重。

他說，二○○○年他剛當選總統時，姿態很低，就任前兩個月，就拜訪了前總統李登輝十次；他當年也舉辦朝野政黨領袖高峰會，跟國民黨主席連戰、親民黨主席宋楚瑜等人在總統府開會，並採納連戰在經濟議題的建議。

對於大罷免，陳水扁說，自己在總統任內被提罷免四次，「誰會比我更多次，一次就受不了」，但做為忠心的黨員，若黨已下令動員介入，自己不能有個人的意見及情緒，都要支持到底，無論最後對與錯，至少台灣民主的韌性可以進一步的強化。

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