黃呂錦茹無保請回》朱：追討正義 戰鬥仍要繼續

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹無保請回，黨主席朱立倫在法院外擁抱安慰。（記者劉信德攝）

2025/04/20 05:30

〔記者施曉光、甘孟霖、黃明堂／綜合報導〕藍營罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶連署涉嫌偽造，台北地院昨日裁定收押國民黨台北市黨部總幹事姚富文、書記長初文卿，台北市黨部主委黃呂錦茹、第一區黨部執行長曾繁川獲無保請回。國民黨主席朱立倫表示，「民進黨的司法機關憑臆測就想把黃呂收押，最終仍是失敗」，但追討正義的戰鬥仍要繼續，因為還有兩名基層黨工被收押禁見，「正義不會被關住，戰鬥仍在繼續」。

朱立倫透過臉書說，全台灣民眾都關心，一個獨裁的賴清德政府怎麼樣打壓在野黨、怎麼樣讓台灣民主關進黑牢。黃呂錦茹就像一個媽媽一樣，對很多的同仁及朋友，做善事、照顧大家，「民進黨的司法機關憑臆測就想要把她收押，最終仍是失敗」。但國民黨台北市黨部還有兩位基層黨工被收押禁見，國民黨一定奮戰到底。

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國民黨北市議員柳采葳表示，昨天凌晨看到黃呂錦茹走出地院，內心百感交集。國民黨台南、新北、台北黨部都被大動作搜索，民進黨把檢調當作清算在野工具，法治社會將淪為人治體制下的犧牲品。

朱台東宣講 批賴帶向準戒嚴

國民黨昨天在台東舉辦「還錢於民政策說明會」，黨主席朱立倫率立委陳玉珍、吳宗憲等人宣講，批評總統賴清德為掌握立法院，發動大罷免，且從南到北針對罷綠者搜索聲押，無異獨裁者將台灣帶向準戒嚴。朱也為被提案罷免的立委黃建賓加油，籲民眾投下不同意票。

「還錢於民政策說明會」上午在寶桑國中活動中心舉行，包括縣長饒慶鈴、議長吳秀華及黃建賓、陳玉珍等人出席，為大舉刪除政府總預算辯護，並主張普發現金一萬元，呼籲反對大罷免。

黃建賓說，他每天堅持把台東的聲音帶到台北，面對大罷免，他原本期待不要過二階，但如果過了，最多就是再投票一次，他不會怕。

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