黃帝穎：大量死人連署 偽造文書鐵證

國民黨台北市黨部總幹事姚富文（黃衣者）遭羈押禁見。 （記者劉信德攝）

2025/04/20 05:30

黃呂錦茹為「局外人」無保請回 違反經驗法則

〔記者林嘉東、甘孟霖／台北報導〕台北地院昨裁定將國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、第一區黨部執行長曾繁川無保請回，當庭釋放。律師黃帝穎指出，國民黨法盲包庇偽造文書犯罪，大量死人連署是偽造文書鐵證；黃也對北院提出兩大挑戰，包含黃呂錦茹為局外人，已違反經驗法則，以及罷免綠委吳沛憶領銜人李孝亮母親證詞若與聲明相符，黃呂在全案就不是如法官裁定是「沒指示的局外人」。

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國民黨主席朱立倫等人於十七日晚間在北檢外違法集會，甚至有藍營立委宣稱偽造文書有這麼嚴重嗎？更喊偽造文書聲押違反比例原則。

對此，黃帝穎強調，偽造文書案被告是否羈押，關鍵在於有無串證滅證之虞、再犯等羈押事由，一般偽造文書案被羈押的案例不少，國民黨不要自以為有犯罪特權，國民黨法盲包庇偽造文書犯罪，大量死人連署是偽造文書鐵證。

黃帝穎拿出台北地院與桃園地院裁定書指出，偽造文書羈押有前例，台北市伍姓男子與鄭姓男子曾因涉犯偽造文書罪，北院裁定將兩人延長羈押；另桃院也對蘇姓男子被控偽造文書案中，在蘇認罪後裁定具保停押。

針對黃呂錦茹獲無保請回，黃帝穎首先認為，法官認定國民黨北市黨部書記長、總幹事偽造文書等罪涉嫌重大，裁定羈押禁見，唯獨無法推論主委指示或同意，「也就是認定掌權近八年的黃呂主委如同局外人，違反經驗法則」。

李孝亮母為救子

曾公開懇求黃呂

其次，黃帝穎表示，吳沛憶罷免案領銜人李孝亮的媽媽為了救兒子，兩度公開聲明表示「我懇求黃呂主委，李孝亮很無辜，他沒做錯事，他只是不敢違抗您們」；由於李媽媽在北檢首波搜索中，已被傳喚到庭作證，若證詞與聲明相符，「黃呂在全案就不是如法官裁定是『沒指示的局外人』」。

民進黨台北市議員許淑華昨出席台北母娘文化季活動受訪也批評，之前藍營把市府對罷團查水表的行為，解釋為「有人檢舉就依法查辦」，國民黨台北市黨部總幹事姚富文、書記長初文卿被裁定羈押，就代表真的有抄死人名冊、偽造文書，藍營不要再稱是政治鬥爭，拿檢調當遮羞布。

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