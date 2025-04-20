「連署超人」火力強 中市綠議員送繳5萬份

台中市議員張芬郁（右）追垃圾車請選民支持罷免連署。（記者黃旭磊攝）

2025/04/20 05:30

〔記者黃旭磊／台中報導〕中央選舉委員會規定二階連署期限倒數十天，民進黨中央黨部組織部下達全力協助公民團體指令，台中市有七名議員送繳超過四千件罷免藍委連署書，總計台中市的議員送繳約五萬份連署給罷團，罷團感謝在最後關頭送來即時火力封稱「連署超人」，也呼籲距罷免門檻仍有距離，拜託選民持續支持。

議員好拚 部分超過責任額

西屯區市議員陳淑華送繳超過五五○○份罷免藍委廖偉翔連署書、南屯區市議員何文海送繳超過四七二○份，與罷免黃健豪選區的市議員曾朝榮、罷免羅廷瑋的市議員江肇國等四人，超過民進黨設定市議員得票數三成連署責任額。何文海批國民黨違反選罷法長期造假，罷免連署用幽靈、死亡戶是「本性跑出來」欺負台灣人。

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烏日區議員曾威送繳罷免藍委顏寬恒連署書超過三○○○份，被罷團封「連署超人」，曾威說，團隊挨家挨戶、一步一腳印呼籲連署，公民團體也是一一拜託，反觀藍營直接拿名冊出來抄，還不認抄連署名單是錯的。

張芬郁 追垃圾車籲連署

罷免顏寬恒選區被視為「艱困區」，市議員張芬郁送交罷團近五○○份，持續追垃圾車請民眾支持連署，張芬郁說，藍營偽造連署涉及偽造文書、違反「選罷法」，罷免顏寬恒門檻仍有距離，拜託選民持續支持。

台中市議員何文海（左二）送繳罷免連署書給公民團體。（讀者提供）

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