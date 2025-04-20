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    罷免連署涉造假 國民黨北市黨部總幹事、書記長收押 主委黃呂錦茹請回 北檢研議是否抗告

    國民黨台北市黨部總幹事姚富文（左圖黃衣者）、市黨部書記長初文卿（右圖）羈押禁見。（記者劉信德攝）

    國民黨台北市黨部總幹事姚富文（左圖黃衣者）、市黨部書記長初文卿（右圖）羈押禁見。（記者劉信德攝）

    2025/04/20 05:30

    〔記者林嘉東／台北報導〕台北地檢署偵辦藍營罷免綠委吳思瑤、吳沛憶的連署書疑似偽造文書案，前日向台北地院聲請羈押禁見國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、總幹事姚富文、書記長初文卿、第一區黨部執行長曾繁川等四人。台北地院昨清晨裁定姚富文、初文卿羈押禁見，黃呂錦茹、曾繁川無保請回，當庭釋放。法官認為，不能因黃呂是市黨部主委，就推論她指示造假；北檢表示，待收到法院裁定理由後，研議是否提出抗告。

    黃呂錦茹獲釋先與丈夫、親人相擁，走出法院後也跟國民黨主席朱立倫、多位黨籍民代擁抱，最後由家人攙扶上車，她邊走邊說「感謝、謝謝大家、辛苦了」。朱表示，黃呂已經七十五歲，認識她的人都對其非常尊敬，就像媽媽一樣，北檢只憑臆測就想要把她收押，這就是為什麼很多人看不下去的原因。

    北院：不能因黃呂是主委

    就推論她指示偽造提議人名冊

    北院裁定指出，檢方的證據無法認定黃呂錦茹有經手提議人名冊，不能因黃呂是主委，就推論她指示偽造提議人名冊，且無證據顯示黃呂與姚富文、初文卿共同偽造文書、違反個人資料保護法；法官也認為提議人名冊雖有偽造，仍無法認定是曾繁川交付偽造的提議人名冊給姚、初二人。

    法官認定初文卿、姚富文涉犯刑法行使偽造私文書、違反個人資料保護法嫌疑重大，兩人供詞不一，又刪除LINE對話紀錄，有串、滅證之虞，審酌本件偽造的提議人名冊數量很多，如何分工尚待釐清，裁定將兩人羈押禁見。

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