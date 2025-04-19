（桃園）張善政現身北檢抗議 議會民進黨團批知法犯法

2025/04/19 05:30

〔記者謝武雄、黃政嘉／桃園報導〕國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉嫌於罷免綠委案操盤偽造文書等情事而遭檢調偵辦，黨主席朱立倫發動黨公職前晚到台北地檢署前集會遊行禁制區抗議，桃園市長張善政也出席，對此，市議會民進黨團昨抨擊，張善政知法犯法，卻對市政重大事件例如垃圾場大火、強降雨淹水都不見蹤影，如今朱一呼喚就到場，根本是只有黨意、沒有民意的市長。

張︰小鼻子小眼睛計較違不違法

張善政回應，他是對於司法工具化、打擊政敵的現象感到憂心，去做應該做的事情，當司法面臨公正性被破壞時，大家應把眼光拉高一點，關注司法問題，而非還在小鼻子、小眼睛計較跨越欄杆違法不違法。

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議會民進黨團總召李宗豪及議員許家睿、魏筠認為，張善政身為市長，卻到集遊禁制區參加違法活動，喊出反綠共，淪為黨意市長，做了最壞的示範，希望他謹言慎行。

議員黃家齊質疑，去年議會總質詢，張善政遲到五分鐘，卻準時出現在違法集遊場合，心態可議；議員余信憲說，國民黨違法集遊後，他的服務處接獲大量電話反彈藍營作為，前來連署罷免藍委異常火熱。

議會國民黨團總召林政賢表示，美國對我國課徵卅二％對等關稅，民進黨政府還在聽音樂、吃潤餅、繼續大罷免，這是大家質疑司法辦藍不辦綠，對抗獨裁是民心所在。

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