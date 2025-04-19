罷傅快閃連署站 南高立委挺花蓮

高雄立委賴瑞隆（左五）、台南立委王定宇（左四）挺花蓮罷免傅崐萁，昨天在花蓮車站有快閃連署站開張，呼籲民眾支持大罷免。（記者花孟璟攝）

2025/04/19 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕民進黨「南高聯手挺花蓮，罷傅鐵成功」民主快閃連署站，昨傍晚六點花蓮車站開張，由台南的民進黨立委王定宇、高雄的賴瑞隆立委站台為花蓮罷免傅崐萁連署助講！賴瑞隆說，高雄也曾選錯人，但高雄人後來罷免韓國瑜，相信這次花蓮人也將展現決心，呼籲花蓮人站出來簽署罷傅二階段，讓花蓮未來更美好。

王定宇、賴瑞隆 籲搶救自己故鄉

立委王定宇、賴瑞隆及民進黨組織部主任張志豪，會同民進黨花蓮縣議員胡仁順、張美慧、林則葹及市代表田珍綺、莊依婕等黨公職全部現身，在花蓮車站前的快閃連署站旁向下車的花蓮人喊話，開車來接送民眾還紛紛搖下車窗豎起大拇指比加油，還有民眾把連署站當得來速，從車窗就遞出連署書！

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王定宇說，傅崐萁把所有國家安全的修法、立法全部杯葛阻擋，昨天他們只要求進入付委實質討論，並沒有要表決通過，卻仍被藍白聯手封殺所有國家安全、民生法案，如年輕人讀私立大學、孩子讀私幼的補助被凍結，農業部業務費被凍結到只剩一塊錢，哪怕預算再多，沒有業務費就沒有辦法進行。

他說，傅崐萁在去年花蓮仍餘震不斷時，跑去中國找王滬寧、討要組合屋，卻不曉得慈濟要蓋永久屋，不了解組合屋早就不是地方的需求，把花蓮的災難當作禮品獻祭給中國。呼籲花蓮人「自己的故鄉自己疼惜，自己的故鄉自己搶救，簽下連署書，就能夠把自己的花蓮救回來」。

賴瑞隆說，過去高雄曾經選錯人，但高雄人用九十三萬九千多票罷免韓國瑜，這一次要拜託花蓮人勇敢站出來，把傷害台灣、傷害花蓮的立委罷免掉，選出像蕭美琴這樣優秀的立委建設花蓮。

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