綠營︰盧秀燕是死亡連署始祖

台中市議會民進黨團痛批國民黨「違反連署、死不認錯。」（記者蔡淑媛攝）

2025/04/19 05:30

〔記者蔡淑媛、蘇金鳳／台中報導〕檢調偵辦藍營「死亡連署」案，國民黨昨號召群眾包圍北檢抗議，台中市議會民進黨團指出，藍委翁曉玲主導「選罷法」修法違者最重可判五年徒刑、罰款百萬元，並可追溯二十年，當時還警告那些打算大抄、特抄連署造假的罷免團體，不要以為偽造連署會沒有事，現在藍營自嘗惡果後卻反過來控訴執法單位，踐踏司法、侮辱人民智慧。

反火力發電公投 逾萬筆死亡連署

黨團總召王立任說，死亡連署始祖根本是盧秀燕，二○一八年盧時任立委時提出「反火力發電」公投案，提交連署書竟有一萬一八四九筆連署人在連署前死亡，「選罷法」修法後，可推算盧就是偽造文書的嫌疑犯。

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黨團副總召張芬郁指出，偽造連署涉及偽造文書、違反「選罷法」，可能涉及組織犯罪；議員謝志忠也指朱立倫、蔣萬安和盧秀燕這麼緊張，「莫非心中鬼！」他強調，不要幫死人連署就不會遇到鬼，也不是大喊司法不公，就可以掩飾心中有鬼，呼籲司法儘速查明真相，讓民眾知道鬼到底在哪裡。

市府︰中選會審核達標 提案通過

國民黨中市議會黨團書記長李中批，民進黨辦藍不辦綠，是為轉移總統府及國安會有共諜焦點，質疑司法單位搜索國民黨各地黨部根本不符比例原則，連署罷免國民黨的連署書也有死亡連署，「要辦一起辦！」

對於盧秀燕公投案，市府回應，國家並沒有給予罷免發起人權力去查核連署人身份，選委會才有權查核、除錯，中選會最後審核達標，公投也通過提案。

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