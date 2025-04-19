林志潔：4大理由 罷免高虹安

新竹市雙罷免二階連署正進入最後衝刺階段，將延長收件到四月卅日。 （記者洪美秀攝）

2025/04/19 05:30

官司拖垮市政、男友干政致局處長逃難、代理市長頻出國、建設流標市政停擺

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、毀憲亂政藍委鄭正鈐）二階罷免連署正進入最後衝刺階段，新竹雙罷總部發言人、陽明交大法律學者林志潔也針對為什麼要罷免高虹安提出說法，她說，很多人認為高虹安已停職，為何還要罷免？她提出四大理由，認為高虹安除官司纏身拖垮市政，更有男友干政局導致處長逃難，和代理市長頻出國放飛自我及建設流標市政停擺等理由，都引爆市民怒火。

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有人認為高已停職為何要罷免

林志潔說有人問：「高虹安已經被停職了，還要罷免嗎？」她認為，正是因為高虹安只是停職，官司也還沒結束，才更應該站出來。她也整理四個理由，說明為什麼新竹市民的怒火，不只是針對個人，而是針對一種讓城市空轉、讓公帑漂流、讓市民失望的治理風格。

林說明應守住民主的基本要求

她以四大理由說明，包括高虹安自己官司纏身拖垮市政，且男友干政導致局處長逃難，代理市長邱臣遠頻出國放飛自我，以及建設流標、市政停擺。林志潔說，這不只是新竹市的事。如果大家對政治人物的最低標準，是「有在上班就好」，那下一個被拖累的城市，也可能是你我的家鄉。

林志潔強調罷免高虹安不是在做情緒性的對立，而是用理性與事實，一步一步守住對民主的基本要求。

藍委鄭正鈐破壞法治也該罷免

新竹雙罷總部也提到，目前二階連署收件將延長到四月卅日，期衝高連署份數，而近期從國民黨已失去在野黨應扮演的角色，甚至違法集結台北地檢署抗議等情形，都突顯國民黨已刻意要破壞台灣的民主法治精神，而竹市立委鄭正鈐也在其中，號召市民除簽高虹安的二階罷免連署，也一併簽下鄭正鈐的二階罷免連署，一起罷免毀壞民主法治與憲政的鄭正鈐與讓市政空轉的高虹安。

新竹市雙罷總部號召市民一起響應大罷免，趕緊來簽罷免高虹安與鄭正鈐的連署。（記者洪美秀攝）

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