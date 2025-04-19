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    苗栗罷免二階連署 2綠委宣講助攻

    苗栗竹南場人民是頭家政策會宣講，民眾熱情參與罷免連署。 （記者蔡政珉攝）

    苗栗竹南場人民是頭家政策會宣講，民眾熱情參與罷免連署。 （記者蔡政珉攝）

    2025/04/19 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕大罷免第二階段進入倒數計時，除了公民組成的罷團持續推動連署，民進黨昨天在苗栗縣竹南鎮舉辦人民是頭家政策宣講會，邀請立委林淑芬、林月琴、台北市議員簡舒培宣講，拜託鄉親要大罷免、大成功。

    林淑芬指出，她身為苗栗縣媳婦，擔任多屆立委，從陳水扁擔任總統至今，但本屆立法院最「甘苦」。她也提到傅崐萁，並稱擔任國民黨主席的是傅崐萁而非朱立倫，而傅崐萁在中國從商聽命於中國共產黨。

    林淑芬也批評，藍委與中國沆瀣一氣在立法院扯後腿，首先為奪權，因此出現許多奪權的法案。她更痛批國民黨扯政府後腿、奪權並製造民怨。她提到政府欲利用超徵稅金補貼虧錢的台電、中油，但國民黨拒絕，目的為讓油、電漲價，讓民眾罵死政府，故意掏空台灣。

    林月琴提到，產檢假、陪產假預算被凍、刪影響民眾權益，勞動部無預算便難以補貼。她也提到總統賴清德非常在意國人健康，編列七百多億補貼健保，但因預算問題，導致民眾就醫受影響。她更痛批，藍、白兩黨禍國殃民，綠委捍衛政策時常常抵抗對方的武力；她呼籲鄉親，將暴力的立委送出去立院，避免捍衛法案時擔心受怕。

    簡舒培表示，國民黨罷免行動出現多起死亡連署，竟不反省，還稱檢方辦藍不辦綠，甚至指控民進黨獨裁。她也拜託鄉親，要大罷免、大成功。

    另外，罷免特快車即日起至二十日在竹南火車站舉辦。

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