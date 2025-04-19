重啟核三2公投案 藍白逕付二讀 綠斥：修法交公投 政治操作

立委謝龍介及郭國文二人昨在立法院會中，因「重啟核三」公投案隔著眾人相互叫囂。（記者叢昌瑾攝）

2025/04/19 05:30

〔記者李文馨、陳政宇／台北報導〕立法院院會昨處理民眾黨團提出的「重啟核三」、「國內移轉投票法制化」兩公投提案，藍白立委再度聯手，挾人數優勢將提案逕付二讀。民進黨立委批評，身為立委卻把修法工作交給公投，根本不尊重自己的工作，純屬政治操作。

藍白並協議議程，提案將昨日總質詢延至廿二日舉行。民進黨團幹事長吳思瑤說，排定議案無法口頭禮讓，立法院長韓國瑜議事不公。

請繼續往下閱讀...

另，國民黨團提案將本會期延長至七月三十一日，國民黨團宣稱是為因應美國對等關稅要求，民進黨立委李坤城質疑，國民黨要求延會，是要打開「立委保護傘」，要保護傅崐萁、謝龍介、柯志恩等人，在七月底前不會遭到逮捕。

民眾黨團提出重啟核三的公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經通過整體安全評估後，恢復繼續運轉？」

另一項公投提案主文定為「為保障人民參政權，您是否同意政府應於兩年內於中華民國自由地區之各項選舉、公投，落實移轉投票制度法制化？」沈伯洋說，這是修法可以做的事，交給公投，立委根本不尊重自己的工作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法