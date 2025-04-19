憲訴法修正案 民進黨團聲請釋憲 憲法法庭5/12 開說明會

憲訴法修正案，民進黨團聲請釋，憲憲法法庭昨公布將於五月十二日舉行說明會，調查是否有受理本案的必要性。（資料照）

2025/04/19 05:30

〔記者張文川／台北報導〕立法院去年十二月廿日由藍白立委主導三讀通過憲法訴訟法修正法案，總統賴清德今年一月廿二日公布、廿五日生效，民進黨立院黨團五十一位立委於生效前的一月廿四日至憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分；憲法法庭昨公布將於五月十二日舉行說明會，調查是否有受理本案的必要性。

此波修訂憲法訴訟法第四條、第卅條和第九十五條，規定憲法法庭暫時處分、釋憲案，必須十位大法官參與評議；在做成違憲宣告時，同意宣告違憲的大法官人數不得低於九人。目前憲法法庭僅存八位大法官。

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柯建銘等五十一位立委聲請主張，修正案有重大明顯的立法程序瑕疵，侵害憲法保障的司法權核心領域，違反權力分立原則、民主原則、法治國原則、訴訟基本權保障原則、平等原則、程序安定性原則等，於一月廿四日提出聲請「法規範憲法審查」及暫時處分。

憲法法庭昨公告指出，審理一一四年度「憲立字第一號」柯建銘等五十一人聲請案，定於五月十二日舉行說明會，請聲請人代表（民進黨立院黨團）、關係機關（立法院）及專家到場陳述意見。

待說明事項包括十大項、廿五個子題，例如聲請人數是否符合規定？如何確定三讀審查完竣？立院議事慣例如何成為立法程序規範？慣例與立法院職權行使法，何者應優先適用？三讀程序可否採「無異議通過決議」？如何確認無異議？覆議案表決是否為立法程序、三讀程序或最終決定的一部分等問題。

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