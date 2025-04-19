國教院與出版業者達成共識》聯大2758決議 教科書將根據史實呈現

歐洲議會去年通過決議，反對中國利用扭曲的「聯大第2758號決議」，排擠台灣國際參與。（本報合成）

2025/04/19 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕聯合國大會於一九七一年做出第二七五八號決議，明確指出中共取代的是蔣介石政權，但中國扭曲此決議，排擠台灣的國際參與。教育部國家教育研究院十六日邀教科書出版業者等開會達成共識，教科書將列出聯大第二七五八號決議中英文版本完整內容。國教院學術副院長顏慶祥昨表示，教科書的內容要根據事實，清楚讓學生知悉聯大決議內容，有助培養思辨力及判斷力，非關意識形態。

中英文版本完整內容

歐洲議會去年十月二十四日以壓倒性票數，通過「中華人民共和國不當詮釋聯合國大會第二七五八號決議及對台灣持續軍事挑釁」決議案，強烈反對中國扭曲決議，排擠台灣的國際參與，呼籲歐盟及其會員國支持台灣參與國際組織。

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有民間團體憂心，有教科書將聯大第二七五八號決議，誤寫成中華人民共和國取代的是中華民國，掉入中國扭曲事實的陷阱，不少教科書更提到台灣被逐出聯合國，認為教育部不能教學生錯誤內容。

顏慶祥指出，聯大第二七五八號決議內容為：「承認中華人民共和國政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表，並立即把蔣介石的代表從聯合國組織及其所屬一切機構中所非法佔據的席位上驅逐出去。」教科書內容必須正確，也有責任提供精準的原始文件給學生了解。

顏慶祥說明兩項共識為：一、建議高中歷史教科書呈現聯合國大會第二七五八號決議文中英文史料內容，書寫上按照原文摘述，言明並未提及中華民國或台灣等字句；二、國中社會除開羅會議（開羅宣言）外，加入舊金山和約（一九五一）及中日和約（一九五二）等，說明日本放棄對台灣、澎湖、南沙群島、西沙群島之一切權利。

教育部主秘林伯樵表示，教育部依法行政，根據課綱協助學生閱讀原始史料、辨識文件事實，現行高中教科書早有「台灣未定論」內容，呼籲社會大眾支持引導學生在理解歷史事實的基礎上多元學習。

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