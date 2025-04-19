賴總統接見美國參議員訪團》瑞克茲：與台聚焦安全、外交及經濟發展

總統賴清德（右）昨在總統府接見美國參院外交委員會亞太小組主席瑞克茲訪問團。（中央社）

2025/04/19 05:30

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統昨接見美國聯邦參院外交委員會亞太小組主席瑞克茲訪問團，期盼「台灣加一」的深化合作，將更有助於台灣和美國共同打造「非紅供應鏈」。瑞克茲指出，訪團在美國新政府上任之初來訪，就是希望與台灣攜手合作，聚焦於安全、外交及經濟等三面向的持續發展。

瑞克茲訪團成員還包括亞太小組民主黨首席議員昆斯及參議員巴德。

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賴盼台美打造「非紅供應鏈」

賴表示，瑞克茲一月上任後首度出訪就來到台灣。昆斯除在二○二一年專程來台，代表美國政府宣布捐贈疫苗，也在去年五月他就任總統後來訪。

賴清德表示，期盼台灣和美國繼續攜手合作，維護區域和平穩定。我們也將推動「台灣加一」，也就是台灣加美國的產業新布局，希望發揮雙方優勢，在經貿、科技創新等領域加強鏈結。

瑞克茲致詞指出，台灣是美國長期以來的朋友及夥伴。他說，美國致力於維護印太地區的和平穩定，並期盼台海和平。美國反對任何單方面改變台灣現狀的行為，期望台灣與中國的分歧能透過和平的方式解決，而非經由脅迫或武力威脅。為此，美國將持續協助台灣進行自我防衛，並加強自身防衛能力，美國國會對此有廣泛共識。

瑞克茲表示，美國樂見台灣適當參與並成為國際組織的成員，也鼓勵台灣與現有及過去邦交國持續交流，深化雙邊關係。他提到，台灣與美國長期的經貿關係對雙方和全球的安全繁榮都至關重要。台美有許多機會能持續深化經貿關係，為雙方人民創造更多福祉，並確保世界更為安全。

瑞克茲強調，訪團在美國新政府上任之初來訪，就是希望與台灣攜手合作，聚焦於安全、外交及經濟等三面向的持續發展。面對中共日益提升的威脅，美國會協助台灣發展相應的自我防衛能力，持續提供所需的服務與工具。

隨後，昆斯參議員表示，訪團也拜訪菲律賓，在菲國和台灣的訪問都聚焦於和平、穩定與安全，以及如何加強並深化雙方的經貿及安全關係。

昆斯認為，人與人之間的友誼能長存，並非僅基於利益考量，更是建立在共同價值之上，台美關係也是如此。他們感謝很多台灣企業對美國進行重大投資，但除了這些投資以及台灣對自身安全所做的投資，穩固彼此夥伴關係的更在於價值觀，這些價值驅動著商業自由精神及對自由社會的承諾。

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