罷林沛祥涉偽造案 基檢兵分多路 約談數十連署人

基隆地檢署偵辦罷免國民黨立委林沛祥罷免連署涉及116件偽造文書疑案，昨緊鑼密鼓進行中。林沛祥呼籲司法應公正中立，不分藍綠，調查應一視同仁。（資料照，記者俞肇福攝）

2025/04/19 05:30

〔記者林嘉東、盧賢秀、俞肇福／基隆報導〕基隆地檢署偵辦中選會告發罷免國民黨立委林沛祥連署書涉嫌偽造案，昨天指揮法務部調查局基隆市調查站、基隆市警局等單位約談數十位連署人，了解為何多份連署書筆跡相同，釐清連署書是否是本人親簽，與有無違反連署人意思。

林：調查應一視同仁

林沛祥下午透過新聞稿回應，罷免是公民權利，不應被政黨當成鬥爭工具，司法應公正中立，不分藍綠，調查應一視同仁。面對全球經濟風暴，民進黨政府應積極拚經濟，而非搞大罷免拚政治。

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基隆地檢署日前接獲基隆市選委會告發，連署林沛祥罷免案中有一一六件連署書涉嫌偽造，其中多件連署書的字跡相同，懷疑並非連署人親簽，有涉犯偽造文書之嫌。

昨天上午六時許，基隆地檢署指揮基隆市警察局與法務部調查局基隆市調查站兵分多路，拿著傳票至連署人住處，通知連署人到案說明。當警方、調查官持傳票親自送達給連署人時，有連署人還以為遇到詐騙集團上門，打電話至基隆市警察局與地檢署查證，確定無誤後才乖乖配合。

基隆地檢署主任檢察官陳照世指出，地檢署接獲基隆市選委會告發林沛祥罷免連署書涉有偽造嫌疑，立即分案，並約談連署人釐清是否涉犯偽造文書罪，檢方秉持客觀中立態度，釐清事實，守護民主價值。

不過民進黨基隆市議員張之豪質疑，中選會認為一一六件提議書涉嫌偽造，基隆市選委只寄出廿六張查詢單，「認定差距過大」。同黨基隆市議員鄭文婷則呼籲民眾遇到調查行動，請依法配合檢察官的辦案，協助釐清真相。

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