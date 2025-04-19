高雄雙罷劫涉幽靈連署 領銜人均轉列被告

高雄檢調昨在「高雄雙罷劫」扣走電腦等大批證物，並帶回罷免許智傑領銜人朱磊。（記者李惠洲攝）

2025/04/19 05:30

〔記者黃佳琳、葛祐豪／高雄報導〕「高雄雙罷劫」涉及幽靈連署，高雄地檢署昨前往八十五歲老婦黃晃枝（罷免立委黃捷領銜人）和朱磊（罷免立委許智傑領銜人）的住處和連署站搜索約談，黃、朱兩人傍晚六點被移送雄檢複訊均轉列被告，訊後黃婦無保請回。

「高雄雙罷劫」發言人徐尚賢下午發起守護行動，徐被檢察官開出拘票，認定他與幽靈連署有關，當場逮捕押進調查站問訊。

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發言人徐尚賢場外聲援 當場被押進調查站問訊

黃晃枝和朱磊兩人步入地檢署並未上銬，黃晃枝步入地檢署不發一語，但朱磊再嗆聲：「我唯一犯的錯，就是跟民進黨對著幹，我們現在活在一個黑暗時期，自己一定會戰到底」。

朱磊被網友起底，他於一九七一年在中國安徽出生，二○○二年移居香港，之後取得永久身分證；二○一四年香港雨傘運動後，於二○一六年移民來台，隔年拿到台灣身分證，二○二三年朱磊有意參選高雄市鳳山區立委，但因在台戶籍未滿十年，被中選會審定不符資格。

對爆出死亡連署爭議，朱磊曾嗆「黨員抄黨員名單有錯嗎？一個黨如果不容許黨員抄名單，那這個黨解散算了」、「黨員不是普通民眾，黨員加入黨以後，沒有個資可言，一個人入黨，就要無條件執行黨的命令，服從黨的決議，就是黨可以代表黨員行使權利，黨去罷免別人，拿黨員名單有什麼不合，我看不出有什麼問題。」

徐尚賢昨天下午發起守護行動，只號召到個位數支持者到高雄市調查處鳳山工作站聲援，在黃、朱兩人被移送至雄檢複訊後，檢察官認定徐也涉及幽靈連署，當場開拘票將他上銬逮捕，直接扭送市調站偵訊，傍晚七點移送至雄檢複訊時，徐高呼「政治干預司法、司法干預罷免」、「綠色恐怖」。

中選會資料顯示，許智傑罷免案第一階段合格率為七十六．○三％，死亡連署人數一八二人；黃捷罷免案第一階段合格率八十一．六七％，死亡連署人數廿八人，經「高雄雙罷劫」補件後，中選會於本月十一日宣布一階達標，目前進入二階連署階段。

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