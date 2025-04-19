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    首頁　>　政治

    帶眾進管制區 警將傳朱立倫等人到案

    罷綠連署書被檢舉造假，檢調17日約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，國民黨主席朱立倫號召所有黨公職到北檢前聲援抗議司法不公。（資料照）

    罷綠連署書被檢舉造假，檢調17日約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，國民黨主席朱立倫號召所有黨公職到北檢前聲援抗議司法不公。（資料照）

    2025/04/19 05:30

    〔記者劉慶侯、施曉光、方瑋立、甘孟霖／台北報導〕針對國民黨主席朱立倫、立委謝龍介、發言人楊智伃等人，前晚至台北地檢署前號召及主持違法集會，經警方依集會遊行法多次舉牌警告、命令解散及制止而不從，警方昨日已報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，將儘速通知相關人等到案說明，並辦理函送事宜。

    警方表示，朱立倫、謝龍介、楊智伃等人，都有帶領支持者進入管制區、現場停留及演講等行為，並且無視警方多次舉牌勸導、禁止和解散要求，因此警方據以蒐證。

    內政部長劉世芳昨在立法院受訪表示，已要求警政署與北市警按「集會遊行法」嚴正執法，中正一分局也有依規舉牌抗議，後續會將包括是否於禁制區內或其他滋擾行為移送地檢署偵辦。

    國民黨：要移送就移送

    國民黨反嗆，前晚的集會是公民力量的集結，更是人民對於賴清德總統獨裁的反抗行動，「民進黨要移送就移送」，「因為我們真正的罪名是對抗威權，對抗將台灣帶入實質戒嚴的賴清德政府。」

    當晚到場的國民黨北市議員鍾沛君昨宣稱她要自首，要求趕快來辦；同黨議員李明賢、張斯綱、柳采葳等人也高喊「我在場，我承擔」。

    鍾沛君在臉書發文「報告劉世芳部長」，說自己就是翻鐵柵、推倒鐵柵的首惡，要在此自白自首，並附照片佐證，「趕快來辦，被獨裁政府送辦，是我求之不得的勳章！」

    李明賢表示，劉世芳說相關違反集會遊行法行為要移送，他勇於面對承擔。張斯綱也表示，請把所有人統統抓起來，他願意第一線承擔。

    柳采葳也批評，面對司法迫害，沒有人是局外人，民進黨政治追殺不合比例原則，國民黨台南市、新北市到台北市黨部都被搜索，違法亂紀的民進黨說要講理，不是很可笑嗎？她表達也願意被移送偵辦。

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