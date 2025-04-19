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    批帶頭踐踏司法》綠轟蔣萬安 重創北市警公信力

    民進黨昨批台北市長蔣萬安帶頭踐踏司法，重創台北市警察公信力。（記者廖振輝攝）

    民進黨昨批台北市長蔣萬安帶頭踐踏司法，重創台北市警察公信力。（記者廖振輝攝）

    2025/04/19 05:30

    〔記者陳政宇、甘孟霖／台北報導〕國民黨十七日號召黨公職包圍台北地檢署，台北市長蔣萬安也現身力挺。民進黨昨批評，蔣違法闖入集會遊行禁制區、帶頭踐踏司法，將政黨利益凌駕於台北市法治之上，重創台北市警察公信力，若想以個人身分參加，就下台還給市民一個更好的市長。

    民進黨發言人吳崢昨天偕同台北市議員顏若芳、趙怡翔，召開「台北市長帶頭違法，蔣萬安踐踏司法」記者會。趙表示，國民黨全黨衝撞司法，不過是為了掩護一群會抄名冊、偽造文書的偽公民，而應當維護首都秩序的蔣萬安，卻知法犯法，向自己該監督的警察示威。

    顏若芳質疑，蔣萬安聲稱是以個人身分前往，抵達現場又講說三個身分，但沒有一個身分是台北市長；當晚違法集會，蔣還未到時有舉牌，講完話時也有舉牌，剛好他在時沒有舉牌。此外，警察為何能協助開道，拉開柵欄讓蔣進到禁制區？若想以個人身分出席違法集會，應卸下台北市長身分，還給台北市民一個更好的市長。

    吳崢也批評，國民黨知法犯法，闖入集會遊行禁制區且破壞拒馬。蔣萬安的個人行為是將政黨利益凌駕於台北市法治之上，帶頭為難警察、違法進入禁制區，整整超過六小時的違法集會，台北市警察舉牌七次而未強制驅離，使警察處於非常尷尬且無法辯駁的境地。

    民進黨市議員簡舒培也在臉書批評，蔣萬安想當個忠貞的國民黨員，聲援被約談聲押的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，既然不想當台北市長，甚至放任支持者攻擊台北市民，根本失格不適任，請即刻辭職。

    簡舒培指出，蔣這次硬起來不惜違法，原因就在於要回報被北檢約談的黃呂錦茹。去年三月剴剴案爆發時，民進黨要求赴議會進行專案報告，黃呂親自到議會保駕護航，國民黨籍市議員即使人在議會，也不敢踏進議事廳，最後會議也在國民黨團技術性杯葛下流會，蔣成功免去向議會及社會大眾報告剴剴案始末的責任，更躲過後續外界對市府處置不當的質疑。

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